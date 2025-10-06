Erdoğan'ın eski yol arkadaşı 'Bahçeli her an erken seçim çağrısı yapabilir' dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşı olan eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhur İttifakı’ndaki güç ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'Erdoğan darbeyi kendine yaptı' sözlerinin ardından AKP'den ihraç edilen Kocabıyık, AKP'nin MHP ile ilişkisine dikkat çekti.

“MHP, AK Parti’nin bugün iktidar olmasını sağlayan parti” diyen Kocabıyık, “Dolayısıyla bugün görünür olan çok net. MHP, AK Parti’yi birçok konuda etkiliyor” dedi.

"DEVLET BEY YARIN ÇIKAR İTTİFAKI BOZAR SEÇİME GÖTÜRÜR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasi geçmişine dikkat çeken Kocabıyık, “Devlet Bey bugün Erdoğan’a ‘Gidemezsiniz, cumhurbaşkanı olarak kalmalısınız’ diyor ya, hiç belli olmaz. Yarın sabah çıkar, ittifakı bozar ve Türkiye’yi seçime götürür” ifadesini kullandı.

Bu tür ani manevralar için, “Devlet Bey sürprizleri” diye bir siyasi kategori olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuşan Kocabıyık tam olarak şunları ifade etti:

"Tabii bu sorunun yanıtını ararken Bahçeli’nin siyasi macerasında yaptığı hamleleri de düşünmek lazım. Mesela Türkiye, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 seçimlerine nasıl girdi, 367 krizi, başörtü krizi nasıl çözüldü, 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım seçimlerine ve rejimi değiştiren 2017 referandumuna nasıl gidildi? Devlet Bey bugün Erdoğan’a “Gidemezsiniz, cumhurbaşkanı olarak kalmalısınız” diyor ya, hiç belli olmaz. Yarın sabah çıkar, ittifakı bozar ve Türkiye’yi seçime götürür. Ben Devlet Bey’i yakından tanıyorum. “Devlet Bey sürprizleri” diye bir kategori var siyasi hayatımızda."

"HER AN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPABİLİR"

Devlet Bahçeli’nin yakın dönemde erken seçim çağrısı yapabileceğini iddia eden Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli her an erken seçim çağrısı yapabilir. Hükümetle herhangi bir konuda çok ciddi bir görüş ayrılığına düşebilir ve “Türkiye yenilenmeli, milli irade tazelemeli” diyebilir, şüpheniz olmasın. Biraz önce söyledim, siyasi kronolojisine bakın, bunu anlarsınız."

ERDOĞAN'IN ADAYLIK ŞARTINI İMAMOĞLU'N BAĞLADI

"Erdoğan sonrası ne olacağına dair yapılan tartışmaları da çok sık görüyoruz. Hakan Fidan, oğul Bilal Erdoğan ve damat Selçuk Bayraktar isimlerini duyuyoruz. Tabii “Erdoğan tekrar aday olacak” diyenler de var. Sizin düşünceniz nedir?" sorusuna Kocabıyık şu yanıtı verdi:

"Bu tartışmaları yapanlar Erdoğan’ı tanımıyor. Tayyip Bey, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini dünyada en iyi kullanan lider. Onun kadar anket yaptıran ve anketlere göre politika geliştiren dünyada başka bir lider yok. Gerekirse 50 tane anket yaptırır ve “Seçimi kazanacak kim” diye bakar. Kendisinin bir daha aday olamayacağını varsayarak söylüyorum. Ankette kim çıkarsa onu aday yapar, Erdoğan kaybetmeye oynamaz. Bunu tartışmaya gerek yok."

Kocabıyık, Erdoğan'ın aday olup olmayacağı sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi ile Erdoğan'ın ancak aday olabileceğini öne sürdü. Kocabıyık şunları ifade etti:

"Benim gördüğüm Tayyip Erdoğan’ın adaylığının tek şartı var. O da Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu dışarıya çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Birbiriyle bağlantılı. Bu söylediğimi ne CHP’liler ne AKP’liler ne de benim arkadaşlarım anlıyor. İmamoğlu cezaevinden çıkmadan yapılan seçim meşru olmaz. Çünkü iddialı, arkasında milyonların olduğu bir adayı alıp cezaevine atmış, yargı yoluyla tasfiye etmişsin. Yolsuzluk iddialarına kimsenin inandığı yok. Eğer İmamoğlu dışarıya çıkarsa Erdoğan’ın adaylığı konusundaki bazı anayasal problemler belki aşılabilir."

"CHP bunu şart mı koşmalı?" sorusuna da Kocabıyık şöyle yanıt verdi:

"Hayır, şart değil. Böyle bir demokratikleşme, demokrasi iklimi oluşabilir. Bakın, yine aklınıza hemen “Meşruiyet olmazsa olmaz”ı getirin. 2002 seçimlerinde Deniz Baykal, Erdoğan’ın siyaset yasağını niye kaldırdı, bunu bugün bir daha düşünsün herkes. Çünkü CHP genel başkanı, siyaset bilimi doçenti Deniz Baykal, 3 Kasım Seçimleri’nden sonra Erdoğan’ın içinde olmadığı bir sistemin meşruiyetinin olmayacağını gördü. Bir demokraside rakibiniz haksız ve hukuksuz biçimde engelleniyorsa sizin de meşruiyetiniz tartışmalı hale geliyor."

İktidarın bu söylediği iddiaya karşı bir yakınlığı olmadığı ve Mansur Yavaş'ın da hedef alınmasının hatırlatılması üzerine Kocabıyık şunları ifade etti:

"Ben anlamıyorum AK Parti’yi. Yaptıkları her hamle CHP’yi güçlendiriyor. AK Partililerin yaptığı bir araştırmada bile CHP 4 puan önde. 70 yıldır kavga eden, hiziplerle uğraşan CHP bütünleşiyor, güçleniyor, büyüyor. Yapılanlar; siyasi akla, siyasi strateji ilkelerine uygun değil. Bakın, Erdoğan önce cezaevine atıldı sonra başbakan oldu. Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’ndeyken başbakan olacağı belliydi. Aynı film burada tekrarlanıyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum; Erdoğan demokrasiden, hukuk devletinden uzaklaşıyor, Putin’in yaptığı gibi rakibini hapse atıyor. Biz Tayyip Erdoğan’a geçmişte yapılanlara itiraz ettiğimiz için onu destekledik."

Kocabıyık, Erdoğan'ın Meclis'teki muhalefet liderleri ile karesinin ABD Büyükelçisi Barrack'ın başlattığı 'meşruiyet' tartışmaları ile alakalı olduğunu söyledi: