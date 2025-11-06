Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyareti öncesinde kritik bir kararı oyladı. Perşembe günü yapılan oylamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması teklifi, 14 üyenin onayıyla kabul edilirken, Çin'in çekimser kaldığı bildirildi.

HTŞ LİDERİ TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Konseyin kabul ettiği kararda, “Şara ve İçişleri Bakanı Anas Hasan Khattab'ın IŞİD ve El Kaide Yaptırım Listesi'nden çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Şara'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması büyük ölçüde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor, zira ülke lideri olarak seyahatlerinde bu yaptırımlar daha önce askıya alınıyordu. Kararla birlikte varlıkların dondurulması ve silah ambargosunun da kaldırılacağı aktarıldı.

ABD Suriye yaptırımlarını HTŞ için kaldırıyor: İlk adım tamamlandı

TRUMP ŞARA'YI BEYAZ SARAY'DA KONUK EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 10 Kasım'da HTŞ lideri Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacağı açıklanmıştı. Trump'ın, Şara'nın, Suriye'de ülkede barışı tesis etme yolunda “iyi ilerleme” kaydettiğini söylemesi bekleniyor. Öte yandan Suriye merkezli insan hakları grupları, HTŞ yönetiminde azınlıklara yönelik katliamları belgelemeyi sürdürüyor.

Bu, Şara'nın Washington'a ilk ziyareti olacak. HTŞ lideri, eylül ayında BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan ilk Suriye lideri olmuştu. Şara, geçen yılın sonlarında isyancı güçlerin Beşar Esad'ı devirmesinin ardından geçici lider olmuş ve mayıs ayında Trump ile Riyad'da ilk kez bir araya gelmişti.

Suriye’de tansiyon yükseldi! HTŞ ve SDG arasında gerilim: Şam’a bağlı 2 militan öldü

Eskiden El Kaide ile bağlantılı olan Şaraa'nın grubu HTŞ'nin temmuz ayında Washington tarafından terörist grup listesinden çıkarıldığı da karar kapsamında hatırlatıldı.