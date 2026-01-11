Ünlü şarkıcı uçak kazasında öldü! Rüyasında görmüştü

Kolombiya'da, aralarında ülkenin tanınmış sanatçılarından Yeison Jimenez ve ekibinin de bulunduğu altı kişiyi taşıyan özel uçak düştü. Konser vermek amacıyla Medellin'e gitmekte olan Jimenez ve beraberindeki beş kişinin hayatını kaybetti.

Havalimanında korkunç anlar! Düşen uçak alev topuna döndü

Kaza, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden kalkan küçük uçağın, havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılmasıyla meydana geldi. Paipa'dan Medellin şehrine konser vermek için giden 35 yaşındaki Yeison Jimenez ile ekibini taşıyan uçağın düşmesi, ülkede derin bir üzüntüye neden oldu.

20 GÜN ÖNCE RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Kazanın ardından, Yeison Jimenez'in yaklaşık 20 gün önce ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programdaki sözleri yeniden gündeme geldi. Jimenez, programda uçak kazalarıyla ilgili tekrar eden rüyalar gördüğünü ve bu durumdan dolayı tedirgin olduğunu ifade etmişti.

Sanatçı, programdaki konuşmasında rüyalarını şu sözlerle anlatmıştı: "Üç kez rüyamda uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri döndürmesini söylemem gerektiğini gördüm. Pilot bana, 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti' dedi. Rüyalarımdan birinde ise öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm."

YEİSON JİMENEZ KİMDİR?

1991 yılında Manzanares kentinde dünyaya gelen Yeison Jimenez, son yıllarda Kolombiya'nın en popüler sanatçıları arasında yer alıyordu. Özellikle "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Jimenez, ülke müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.