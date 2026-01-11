Ünlü şarkıcı uçak kazasında öldü! Rüyasında görmüştü

Ünlü şarkıcı uçak kazasında öldü! Rüyasında görmüştü
Yayınlanma:
Kolombiya'da aralarında ülkenin ünlü şarkıcılarından Yeison Jimenez ve ekibini taşıyan uçak düştü. Kazada şarkıcı ile beraber 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez 20 gün önce katıldığı bir programda uçak kazası rüyasını gördüğünü açıklamıştı.

Kolombiya'da, aralarında ülkenin tanınmış sanatçılarından Yeison Jimenez ve ekibinin de bulunduğu altı kişiyi taşıyan özel uçak düştü. Konser vermek amacıyla Medellin'e gitmekte olan Jimenez ve beraberindeki beş kişinin hayatını kaybetti.

Havalimanında korkunç anlar! Düşen uçak alev topuna döndüHavalimanında korkunç anlar! Düşen uçak alev topuna döndü

Kaza, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden kalkan küçük uçağın, havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılmasıyla meydana geldi. Paipa'dan Medellin şehrine konser vermek için giden 35 yaşındaki Yeison Jimenez ile ekibini taşıyan uçağın düşmesi, ülkede derin bir üzüntüye neden oldu.

20 GÜN ÖNCE RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Kazanın ardından, Yeison Jimenez'in yaklaşık 20 gün önce ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programdaki sözleri yeniden gündeme geldi. Jimenez, programda uçak kazalarıyla ilgili tekrar eden rüyalar gördüğünü ve bu durumdan dolayı tedirgin olduğunu ifade etmişti.

l.jpg

Sanatçı, programdaki konuşmasında rüyalarını şu sözlerle anlatmıştı: "Üç kez rüyamda uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri döndürmesini söylemem gerektiğini gördüm. Pilot bana, 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti' dedi. Rüyalarımdan birinde ise öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm."

YEİSON JİMENEZ KİMDİR?

1991 yılında Manzanares kentinde dünyaya gelen Yeison Jimenez, son yıllarda Kolombiya'nın en popüler sanatçıları arasında yer alıyordu. Özellikle "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Jimenez, ülke müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Kaynak:AA

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Dünya
Son SDG'li grup da Halep'ten tahliye edildi!
Son SDG'li grup da Halep'ten tahliye edildi!
ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!
ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına çağrı: Derhal ayrılın!