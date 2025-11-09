Hakan Fidan Şara ile aynı gün ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın yarın ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

AHMET ŞARA İLE AYNI GÜN ABD'YE GİDİYOR

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Bakan Fidan'la aynı gün ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret edecek.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun başkanı Tuğgeneral Kevin Lambert ile oynadığı basketbol maçının görüntüleri paylaşılmıştı.

Şara'nın Trump ile yapacağı görüşmede, Suriye'nin geleceğine dair diplomatik temasların masaya yatıralacığı bildirildi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.