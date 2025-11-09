Hakan Fidan Şara ile aynı gün ABD'ye gidiyor

Hakan Fidan Şara ile aynı gün ABD'ye gidiyor
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'ye ziyarette bulunacak. Aynı gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da ABD'de de olacak.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın yarın ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

disisleri-bakanligi-bakan-fidanin-yarin-abdyi-ziyaret-edecegini-bildirdi.jpeg

AHMET ŞARA İLE AYNI GÜN ABD'YE GİDİYOR

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Bakan Fidan'la aynı gün ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret edecek.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun başkanı Tuğgeneral Kevin Lambert ile oynadığı basketbol maçının görüntüleri paylaşılmıştı.

Şara'nın Trump ile yapacağı görüşmede, Suriye'nin geleceğine dair diplomatik temasların masaya yatıralacığı bildirildi. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

