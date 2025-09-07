Son dakika | Husiler İsrail'de havalimanı vurdu: 2 yaralı

Ülkenin acil yardım ve kurtarma servisi Magen David Adom (MDA) tarafından açıklanana göre saldırı sonucunda bir kişi hafif yaralandı. Bir kişi ise anksiyete krizinden dolayı tedaviye alındı.

Saldırıdan önce İsrail ordusu, Yemen'den gelen dronların tespit edildiğini ve hepsinin imha edildiğini duyurmuştu. İddia edilene göre isabet eden İHA, hava savunma sistemindeki alarmların hiçbirini harekete geçirmedi.

Yemen'deki Husiler ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

İsrail basını tarafından isabet alan bölgeden paylaşılan ilk görüntüler

Havalimanındaki kalkış ve inişler durduruldu. İsrail Havalimanları Otoritesi, “pistlerin incelendiğini” belirtti.

İSABET ALAN BÖLGE GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail ordusunun soruşturma başlattığı bildirildi.

Saldırının ardından havalimanından dumanların çıktığı görüldü.

HAVAYOLUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Havaalanları Otoritesi, Yemen'den fırlatılan bir dronun başarılı şekilde patlamasının ardından “uçak gelen yolcu salonuna çarptı. Şu aşamada, faaliyetler donduruldu ve havaalanındaki kalkış ve inişler askıya alındı” dedi.

Arkia Havayolları ise “Tüm yolcular ve mürettebat güvende. Güvenlik yetkilileri, Havaalanları Otoritesi ve Hava Kuvvetleri'nin talimatlarına göre hareket ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...