Avusturya'da camiye silahlı saldırı!

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre; saldırı, Hollabrunn kentinde faaliyet gösteren Arnavutluk Kültür Derneği'ne ait camiyi hedef aldı. Gece yarısı gerçekleşen olay sırasında camide kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR: AŞIRILIKÇI ŞÜPHE MERCEK ALTINDA

Avusturya polisi, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken saldırganların kimliğine dair henüz bir ipucuna ulaşılamadığını bildirdi. Güvenlik birimleri, saldırının arkasında siyasi veya aşırılıkçı bir saik olup olmadığını titizlikle araştırıyor.

DERNEK BAŞKANI: "ŞOKE OLDUK"

Saldırı sonrası açıklama yapan Dernek Başkan Yardımcısı Resul Ademi, bugüne kadar çevredeki kimseyle sorun yaşamadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yaşanan saldırıdan dolayı büyük bir şok içerisindeyiz. Dini kurumlarımızın korunması için daha somut adımlar atılması ve güvenliğin artırılması gerekiyor."

NEFRET MESAJLARI VE TEHDİTLER ARTIYOR

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), henüz birkaç gün önce yaptığı açıklamada (17 Aralık), son haftalarda kurumlara yönelik nefret mesajları ve tehdit mektuplarında ciddi bir artış yaşandığına dair uyarıda bulunmuştu.