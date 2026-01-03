Hindistan’ın ‘en temiz şehrinde’ içme suyundan lağım çıktı: 10 ölü

Hindistan’ın ‘en temiz şehrinde’ içme suyundan lağım çıktı: 10 ölü
Yayınlanma:
Hindistan'ın son 8 yıldır 'en temiz şehri' seçilen Indore'da, kanalizasyon karışan içme suyunun beş aylık bir bebek dahil en az 10 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin hastalanmasına yol açtığı belirtildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin ticaret merkezi Indore'de, kanalizasyonla kirlenmiş içme suyunun karışması nedeniyle ciddi bir halk sağlığı krizi yaşanıyor. Kirli suyun, beş aylık bir bebek dahil en az 10 kişinin hayatına mal olduğu ve 270'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına sebep olduğu bildirildi.

KİRLİ SU ŞİKAYETLERİ AYLARDIR SÜRÜYORDU

Olayın yaşandığı Bhagirathpura mahallesinin sakinleri, aylardır musluk suyunun kötü koktuğu ve renginin bozuk olduğu konusunda yetkililere defalarca şikayette bulunmuştu. Ancak Indore'un 'en temiz şehir' unvanına rağmen bu uyarılar dikkate alınmadı.

KANALİZASYON SU HATTINA KARIŞTI

Indore Belediye Başkanı Pushyamitra Bhargava, yaptığı açıklamada, "Bhagirathpura bölgesinde kirli su nedeniyle ishal salgını sonucu 10 kişinin öldüğü bilgisini aldım" dedi. Bhargava, kanalizasyonun "su tankından gelen ana hatta" karıştığını belirtti. Sorunun, içme suyu borusunun üzerine septik tank olmadan inşa edilen bir umumi tuvaletten kaynaklandığı düşünülüyor.

BEBEĞİN BİBERONUNDA KİRLİ SU VARDI

Hayatını kaybeden beş aylık bebeğin babası Sunil Sahu, "Kimse bize suyun kirlendiğini söylemedi. Suyu filtreledik. Aynı su tüm mahalleye akıyordu. Hiçbir uyarı yoktu" ifadelerini kullandı. Aile, bebeği musluk suyu ile hazırlanan biberon mamasıyla besliyordu.

YETKİLİLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yetkililer, su testlerinin kanalizasyondaki bakterileri doğruladığını açıkladı. Belediye meclisi üyesi Kamal Waghela, "İlk bakışta, bu vaka ağır görev ihmaline giriyor" dedi. Soruşturma devam ederken birkaç belediye yetkilisi görevden uzaklaştırıldı.

Messi Hindistan'ı karıştırdı: Olaylar çıktıMessi Hindistan'ı karıştırdı: Olaylar çıktı

Hindistan’da polis karakolunda patlama: 9 ölü, 32 yaralıHindistan’da polis karakolunda patlama: 9 ölü, 32 yaralı

HÜKÜMET YENİ ÖNLEMLER İÇİN SÖZ VERDİ

Eyaletin Başbakanı Mohan Yadav, "Bunun bir daha yaşanmaması için her türlü önlem alınacak" diyerek benzer olayların önlenmesi için yeni kurallar getirileceğini duyurdu. Sağlık ekipleri 2.456 'şüpheli hasta' tespit etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

