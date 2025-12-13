Messi Hindistan'ı karıştırdı: Olaylar çıktı

Messi Hindistan'ı karıştırdı: Olaylar çıktı
Yayınlanma:
Messi'nin Hindistan turu olaylı başladı. Saatlerce beklemelerine rağmen Messi'yi göremeyen hayranları, sahaya şişe fırlattı ve stadyuma zarar verdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Hindistan turu, hayranlarının sahaya şişe fırlatması ve stadyuma zarar vermesi nedeniyle olaylı bir şekilde başladı başladı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Hindistan turu kapsamında Batı Bengal eyaletinde hayranlarıyla bir araya geldi.

LIONEL MESSİ'Yİ GÖREMEYİNCE ADETA ÇILDIRDILAR

Saatlerce beklemelerine ve bilet almalarına rağmen Messi'yi göremeyen hayranları, sahaya şişe fırlattı ve stadyuma zarar verdi.

'Messi için Galatasaray'a haber yolladılar''Messi için Galatasaray'a haber yolladılar'

Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Salt Lake Stadyumu'nda kontrolden çıkan olaylardan ötürü çok rahatsız ve şok oldum." ifadelerini kullanarak özür diledi.

Messi'nin bugün Batı Bengal'de başlayan Hindistan turu, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi kentlerinde devam edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Spor
Galatasaray hükmen galip ilan edilecek
Galatasaray hükmen galip ilan edilecek
Fenerbahçe bugün başladı yarın bitirecek
Fenerbahçe bugün başladı yarın bitirecek
Salah'ın Galatasaray'dan nasıl etkilendiği ortaya çıktı: İstanbul'daki maçta oldu
Salah'ın Galatasaray'dan nasıl etkilendiği ortaya çıktı: İstanbul'daki maçta oldu