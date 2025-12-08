'Messi için Galatasaray'a haber yolladılar'

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.

Sarı-kırmızılılara dair değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Lionel Messi ve Salah için çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu

“MESSI İÇİN GALATASARAY’A HABER YOLLADILAR”

Menajerlerin Messi için haber yolladığını aktaran Serdar Ali Çelikler, “Lionel Messi'nin sezonu bitiren MLS sonrası Dünya Kupası'ndan önce maç formunu kaybetmemek için Avrupa'da bir kulüp aradığı konuşuluyor. Bu süreçte bazı menajerlerin İtalya ve İspanya Ligi'nden takımlarla birlikte Galatasaray'a 'Messi ile ilgilenmek ister misiniz?' diye haber yolladığını öğrendim” dedi.

“GALATASARAY YÖNETİMİNDE HEYECAN YARATTI”

Salah transferi için de konuşan Serdar Ali Çelikler, “Salah işi daha ciddi gibi görünürken Messi konusu ise şimdilik sadece bir fısıltıdan ibaret. Ancak bu fısıltı bile Galatasaray yönetiminde heyecan yaratmaya yetmiş. Eğer Messi işi biraz olsun ete kemiği bürünürse Galatasaray'ın düşündüğü önemli detayı da yazarım” ifadelerini kullandı.