Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro bonservis ödeyerek Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray TFF'ye resmen başvurdu

BAYERN MUNIH'E ÖNERİLDİ

Alman basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, öneriye cevap vererek mevcut kadro planlamasında Victor Osimhen'e ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor

Alman devinin, Harry Kane'nin sezon sonunda ayrılması durumunda Osimhen'i gündemine alabileceği ifade edildi.

Ayrıca İngiliz golcünün kulüpte mutlu olduğu ve böyle bir ayrılığın düşük bir ihtimal olarak değerlendirildiği yazıldı.

OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla toplam 57 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 49 gol atarken 8 asist yaptı.

Osimhen'in sarı-kırmızılılar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.