Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu

Süper Lig’de son olarak Samsunspor’u mağlup eden Galatasaray’da UEFA Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı. Deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü.

Monaco maçı öncesi Galatasaray’daki son duruma dair konuşan Kaya Temel, 1 iyi 2 de kötü haber verdi.

Erman Toroğlu: Galatasaray'da iki futbolcu dövdü

“MONACO MAÇININ KADROSUNDA OLACAK”

90+ Digital Youtube kanalında konuşan Kaya Temel, Mario Lemina’nın maçta forma giyebileceğini aktardı. Temel açıklamasında "Mario Lemina bugün tedavi oldu. Yarın da tedavi olacak. Tedavi + çalışma gerçekleştiriyor. Bir aksilik olmazsa Monaco maçının kadrosunda olacak” dedi.

“SINGO VE JAKOBS OLMAYACAK”

Wilfried Singo ve Ismail Jakobs’un sakatlıkları için de konuşan Temel, "Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Monaco maçında olmayacak" ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

9 Aralık Salı günü II. Louis Stadyumu’nda oynanacak olan Monaco – Galatasaray mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak.