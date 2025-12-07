Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu

Yayınlanma:
Galatasaray'daki son duruma dair konuşan Kaya Temel, Monaco maçı öncesi 2 kötü haberi verdi.

Süper Lig’de son olarak Samsunspor’u mağlup eden Galatasaray’da UEFA Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı. Deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü.

Monaco maçı öncesi Galatasaray’daki son duruma dair konuşan Kaya Temel, 1 iyi 2 de kötü haber verdi.

Erman Toroğlu: Galatasaray'da iki futbolcu dövdüErman Toroğlu: Galatasaray'da iki futbolcu dövdü

“MONACO MAÇININ KADROSUNDA OLACAK”

90+ Digital Youtube kanalında konuşan Kaya Temel, Mario Lemina’nın maçta forma giyebileceğini aktardı. Temel açıklamasında "Mario Lemina bugün tedavi oldu. Yarın da tedavi olacak. Tedavi + çalışma gerçekleştiriyor. Bir aksilik olmazsa Monaco maçının kadrosunda olacak” dedi.

thumbs-b-c-96511a2d876fe729bedf9b4b7cb079a7.jpg

“SINGO VE JAKOBS OLMAYACAK”

Wilfried Singo ve Ismail Jakobs’un sakatlıkları için de konuşan Temel, "Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Monaco maçında olmayacak" ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇ NE ZAMAN?

9 Aralık Salı günü II. Louis Stadyumu’nda oynanacak olan Monaco – Galatasaray mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

