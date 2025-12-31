Ünlü milyarder Trabzonspor projesini açıkladı: Forma ile buluşacaklar

Ünlü milyarder Trabzonspor projesini açıkladı: Forma ile buluşacaklar
Trabzonsporlu iş adamı Nevzat Aydın, Trabzon'da dünyaya gelen her bebeğe forma hediye edileceğini duyurdu.

Trabzon'da 2026'da dünyaya gelecek bebeklere sezon boyunca Trabzonspor forması hediye edilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinden yapılan açıklamada, kulüp eski yöneticisi ve iş adamı Nevzat Aydın'ın, 2026'ya girerken şehrin futbol kültürünü nesiller boyu yaşatacak bir projeye imza attığı belirtildi.

DÜNYAYA GELEN HER BEBEĞE TRABZONSPOR FORMASI HEDİYE

Projenin, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirileceği aktarılan açıklamada, sezon sonuna kadar kentte dünyaya gelen her bebeğe ilk hediyenin Nevzat Aydın'dan Trabzonspor forması olacağı ifade edildi.

Açıklamada, kampanyanın 1 Ocak 2026'dan itibaren başlayacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

Kampanya ile Trabzon sınırları içerisinde doğan her bebek, hayata gözlerini bordo-mavi renklerle açacak. Trabzonsporluluğun sadece bir taraftarlık değil, bir kimlik ve aidiyet meselesi olduğu gerçeğinden yola çıkılan, şehirdeki doğum oranının artmasını teşvik etmek ve aynı zamanda Trabzonspor'a da destek olmak amacıyla başlatılan bu projede, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla hastanelerde dünyaya gelen yeni doğanlara özel hazırlanan 1 yaş Trabzonspor forması hediye edilecek.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Aydın da kampanyanın bir forma dağıtımından çok daha derin bir anlam taşıdığını belirtti.

g9f9wabwgaedbjf.jpg

HEDEF 3 BİN 500 BEBEK

Aydın, sezon sonuna kadar yaklaşık 3 bin 500 bebeğe ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Bu şehrin çocuklarının sırtında o forma olduğu sürece, fırtına asla dinmeyecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan doğum yapan her anneye de Trabzonspor atkısı hediye edileceği kaydedildi.

