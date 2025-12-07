Erman Toroğlu: Galatasaray'da iki futbolcu dövdü

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Şampiyonluk yarışı devam ederken alınan bu beraberlik Fenerbahçe’de moralleri bozarken Kerem Aktürkoğlu eleştirilerin hedefi haline geldi.

“SENDE BİR SORUN VAR DEMEKTİR”

Maçtaki performansı yetersiz bulunan Kerem Aktürkoğlu’na bir tepki de Erman Toroğlu’ndan geldi. Ekol TV’deki konuşmasında Galatasaray dönemini hatırlatan Erman Toroğlu, "Kerem’i Galatasaray’da iki futbolcu dövdü. Bir futbolcuyu aynı takımdan iki futbolcu dövüyorsa ben dövenlere değil, dövülene bakarım. O zaman sende bir sorun var demektir" dedi.

“HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEZ"

Erman Toroğlu konuşmasının devamında "Şimdi merak ediyorum, Fenerbahçe’de bir şey olacak mı? Huylu huyundan vazgeçmez" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'a taşlı saldırı: Takım otobüsünün önünü kestiler

15 MAÇTA 4 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında geldiği Fenerbahçe’de 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol ve 3 asist kaydetti.