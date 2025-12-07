Galatasaray'a taşlı saldırı: Takım otobüsünün önünü kestiler
Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
BURSASPOR UZATMALARDA KAZANDI
TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin normal süresi 77-77’lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıları 91-87 mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY KAFİLESİNE TAŞLI SALDIRI
Karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönmek üzere yola çıkan Galatasaray kafilesine flaş bir saldırı gerçekleşti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kafileye dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı.
Sadettin Saran Galatasaray maçı sonrası hamlesini yaptı: TFF ile yapılan görüşmeyi açıkladı
Galatasaray’dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir.