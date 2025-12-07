Galatasaray'a taşlı saldırı: Takım otobüsünün önünü kestiler

Deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'na dönüş yolunda taşlı saldırı düzenlendi.

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

BURSASPOR UZATMALARDA KAZANDI

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin normal süresi 77-77’lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıları 91-87 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY KAFİLESİNE TAŞLI SALDIRI

Karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönmek üzere yola çıkan Galatasaray kafilesine flaş bir saldırı gerçekleşti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kafileye dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Galatasaray’dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir.

