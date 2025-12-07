Galatasaray'a taşlı saldırı: Takım otobüsünün önünü kestiler

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

BURSASPOR UZATMALARDA KAZANDI

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin normal süresi 77-77’lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıları 91-87 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY KAFİLESİNE TAŞLI SALDIRI

Karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönmek üzere yola çıkan Galatasaray kafilesine flaş bir saldırı gerçekleşti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre kafileye dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Galatasaray’dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: