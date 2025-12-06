Sadettin Saran Galatasaray maçı sonrası hamlesini yaptı: TFF ile yapılan görüşmeyi açıkladı

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.

Galatasaray – Samsunspor maçının son anlarındaki hakem kararına değinen Sadettin Saran, TFF ile yapılan görüşmeyi anlattı.

Sadettin Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Dün yaşananlar bütün camiayı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Türk sporu için kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz.