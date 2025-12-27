Bahis soruşturmasında adı çıkan Ali Palabıyık isyan etti: Operasyonun başında o var

Bahis soruşturmasında adı çıkan Ali Palabıyık isyan etti: Operasyonun başında o var
Yayınlanma:
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Ali Palabıyık, gece yarısı açıklama yaptı. Palabıyık iddiaları reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 5 yıldır aktif olmayan hakemler içerisinden bahis soruşturmasında tespit edilenleri açıkladı.

Federasyon tarafından PFDK’ya sevk edilen 9 hakem arasında en dikkat çekeni eski FIFA kokartlı Ali Palabıyık oldu.

İsminin açıklanmasının ardından Now Spor Youtube kanalı yayınına katılan Ali Palabıyık hakkındaki iddialara yanıt verdi.

ali-palabiyik-713912.webp

“HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE BAHİS OYNAMADIM”

Bahis oynadığı iddialarını reddeden Ali Palabıyık, “Çamur at izi kalsın. 2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim” dedi.

Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: İddialar reddedildiFenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: İddialar reddedildi

“OPERASYONUN BAŞINDA FERHAT GÜNDOĞDU VAR”

Ferhat Gündoğdu’yu suçlayan Ali Palabıyık, "Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkincisinde gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor" sözlerini sarf etti.

tff-den-mhk-baskani-ferhat-gundogdu-ya-iliskin-aciklama.webp

“BÜTÜN OKLAR FERHAT GÜNDOĞDU’YA GİDİYOR”

MHK Başkanı hakkında açıklamalarını sürdüren Ali Palabıyık, "Mehmet Büyükekşi döneminde de o vardı. Şu anda da o var. Son 3 yılda üst düzey hakemlerin birer birer hakemlerin görevlerinden uzaklaştırılması aynı kişinin dönemine geldi. Bundan dolayı bütün oklar, hedefler Ferhat Gündoğdu'ya gidiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

