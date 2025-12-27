Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: İddialar reddedildi

Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Koç, uyuşturucu soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest kalan Sadettin Saran'a ziyarette bulundu. Cuma akşamı gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç, Sadettin Saran'a destek mesajını iletti.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İDDİASI

Yapılan görüşme sonrasında Ali Koç'un Sadettin Saran'a olağanüstü kongre tavsiyesinde bulunup güven oyu alınması gerektiğini söylediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçe'den konuya dair bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.