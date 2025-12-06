Tedesco derbiyi işaret etti: Kararının nedeni belli oldu

Başakşehir’e konuk olacak Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

“TAZELİK KATMAK İSTEDİK”

Rotasyon kararına dair konuşan İtalyan teknik adam, "Derbide Oğuz, Talisca ve Duran iyi performans gösterdi. Fred'in antrenman performansı iyiydi. Oyuna tazelik iştah katmak istedik. Bu isimler de bunu karşıladığı için ilk 11'de başlayacaklar” dedi.

“DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ”

Oyun planına dair ise Domenico Tedesco, "Ofansif bir düşünceyle sahada olacağız. Her maçı kazanmak, goller atmak, domine etmek istiyoruz. En önemli şey maçları kazanmak, bunun için savunma da önemli. İyi bir modumuz var bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturmasında etkin pişmanlık başvurusu: O maçta şike yapıldığını kabul etti

İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Edson, Asensio, İsmail, Nene, Kerem, Duran