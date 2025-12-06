Tedesco derbiyi işaret etti: Kararının nedeni belli oldu

Tedesco derbiyi işaret etti: Kararının nedeni belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada rotasyon kararının nedenlerini anlattı. İtalyan teknik adam, derbiyi işaret etti.

Başakşehir’e konuk olacak Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpg

“TAZELİK KATMAK İSTEDİK”

Rotasyon kararına dair konuşan İtalyan teknik adam, "Derbide Oğuz, Talisca ve Duran iyi performans gösterdi. Fred'in antrenman performansı iyiydi. Oyuna tazelik iştah katmak istedik. Bu isimler de bunu karşıladığı için ilk 11'de başlayacaklar” dedi.

thumbs-b-c-591e2804a422ed0e4ae5c38c3733209d.jpg

“DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ”

Oyun planına dair ise Domenico Tedesco, "Ofansif bir düşünceyle sahada olacağız. Her maçı kazanmak, goller atmak, domine etmek istiyoruz. En önemli şey maçları kazanmak, bunun için savunma da önemli. İyi bir modumuz var bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturmasında etkin pişmanlık başvurusu: O maçta şike yapıldığını kabul ettiBahis soruşturmasında etkin pişmanlık başvurusu: O maçta şike yapıldığını kabul etti

İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Edson, Asensio, İsmail, Nene, Kerem, Duran

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Spor
Fenerbahçe'de sakatlık: Oyundan çıkmak zorunda kaldı
Fenerbahçe'de sakatlık: Oyundan çıkmak zorunda kaldı
Sadettin Saran Galatasaray maçı sonrası hamlesini yaptı: TFF ile yapılan görüşmeyi açıkladı
Sadettin Saran Galatasaray maçı sonrası hamlesini yaptı: TFF ile yapılan görüşmeyi açıkladı