Bahis soruşturmasında etkin pişmanlık başvurusu: O maçta şike yapıldığını kabul etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında futbolcu, kulüp başkanı, yönetici, yorumcu ve iş insanlarının da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSU

Milliyet’te yer alan habere göre, 24 Aralık 2023’te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçı nedeniyle gözaltına alınan iş insanı Cüneyt Semirli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

Karşılaşmada şike yapıldığını kabul eden Cüneyt Semirli’nin bir futbolcuya para verildiğini belirttiği iddia edildi.

Cüneyt Semirli

GİRESUNSPORLU FUTBOLCULARIN MEAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Cüneyt Semirli, ifadesinde 20 Aralık 2023’te Adana’da iddaa bayii sahibi Ümit Kaya tarafından arandığını ve şike teklifi aldığını öne sürdü. Maçtan bir gün önce bir araya gelen ikili, eski futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile temasta olunduğunu, Giresunspor’da bazı oyuncuların para karşılığı anlaşmaya hazır olduğunu öğrendi.

20 BİN DOLARA ANLAŞTILAR

Şike yapılması için Giresunsporlu Faruk Can Genç ile 20 bin dolar karşılığında anlaşmaya varılırken Semirli, kendi payına düşen tutarı Kaya’nın yönlendirdiği hesaba EFT yoluyla gönderdi.

YÜKLÜ MİKTARDA BAHİS OYNADILAR

Cüneyt Semirli, Ümit Kaya'nın yönlendirmesiyle yurt dışı merkezli bahis sitelerinden yüklü miktarda bahis oynadı. Ümit Kaya ise kendi bayisi üzerinden oynadı.

Faruk Can Genç

MAÇTA SARI KART GÖRDÜ

24 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ümraniyspor-Giresunspor maçında ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Faruk Can Genç, maç içerisinde sarı kart gördü.