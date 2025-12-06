Bahis soruşturmasında etkin pişmanlık başvurusu: O maçta şike yapıldığını kabul etti

Bahis soruşturmasında etkin pişmanlık başvurusu: O maçta şike yapıldığını kabul etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Cüneyt Semirli, başsavcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Semirli, Ümraniyespor- Giresunspor maçında şike yapıldığını kabul etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında aralarında futbolcu, kulüp başkanı, yönetici, yorumcu ve iş insanlarının da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSU

Milliyet’te yer alan habere göre, 24 Aralık 2023’te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçı nedeniyle gözaltına alınan iş insanı Cüneyt Semirli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

Karşılaşmada şike yapıldığını kabul eden Cüneyt Semirli’nin bir futbolcuya para verildiğini belirttiği iddia edildi.

bahis-sorusturmasi-is-insani-iddialari-kabul-etti-etkin-pismanliktan-yararlanmak-istedi.webp
Cüneyt Semirli

GİRESUNSPORLU FUTBOLCULARIN MEAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Cüneyt Semirli, ifadesinde 20 Aralık 2023’te Adana’da iddaa bayii sahibi Ümit Kaya tarafından arandığını ve şike teklifi aldığını öne sürdü. Maçtan bir gün önce bir araya gelen ikili, eski futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile temasta olunduğunu, Giresunspor’da bazı oyuncuların para karşılığı anlaşmaya hazır olduğunu öğrendi.

Bahis soruşturmasında sıranın kimlerde olduğunu açıkladıBahis soruşturmasında sıranın kimlerde olduğunu açıkladı

20 BİN DOLARA ANLAŞTILAR

Şike yapılması için Giresunsporlu Faruk Can Genç ile 20 bin dolar karşılığında anlaşmaya varılırken Semirli, kendi payına düşen tutarı Kaya’nın yönlendirdiği hesaba EFT yoluyla gönderdi.

YÜKLÜ MİKTARDA BAHİS OYNADILAR

Cüneyt Semirli, Ümit Kaya'nın yönlendirmesiyle yurt dışı merkezli bahis sitelerinden yüklü miktarda bahis oynadı. Ümit Kaya ise kendi bayisi üzerinden oynadı.

d3739e20-d752-4fca-b030-5d2564443e52.jpg
Faruk Can Genç

MAÇTA SARI KART GÖRDÜ

24 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ümraniyspor-Giresunspor maçında ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Faruk Can Genç, maç içerisinde sarı kart gördü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Spor
Tedesco derbiyi işaret etti: Kararının nedeni belli oldu
Tedesco derbiyi işaret etti: Kararının nedeni belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarları sevindiren karar
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarları sevindiren karar
Sadettin Saran yaşananların peşine düştü: Maç öncesi beklenmedik karar
Sadettin Saran yaşananların peşine düştü: Maç öncesi beklenmedik karar