Bahis soruşturmasında sıranın kimlerde olduğunu açıkladı

Yayınlanma:
Gazeteci Cemal Ersen, bahis soruşturmasında daha yolun yarısına gelindiğini belirtti ve sıranın kimlerde olduğunu açıkladı.

Bahis skandalında son gözaltılar büyük yankı yaratırken, gazeteci Cemal Ersen daha yolun yarısına gelindiğini belirterek sıranın kimlerde olduğunu açıkladı.

Konunun basit bir bahis skandalı olmaktan çıkıp, “Şike, kara para aklama ve maç sonuçlarını manipüle etme” davasına dönüşeceğini söylediğini vurgulayan Ersen, Milliyet'teki yazısında "'Ahtapotun kolları nerede?' diye sormuş 'Para aklamak için kulüp satın alan, sonra kulüp başkanı sıfatıyla TFF genel kurulunda kürsüye çıkıp konuşma yapan hatta divana seçilenler var. Bunların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın radarına gireceğine inanıyorum' demiştim" hatırlatmasını yaparak, "Bunlardan biri TFF genel kurulunda divan yöneten Adana Demirspor kulübü eski başkanı Murat Sancak, diğeri iki yıl önce oynanan Ankaraspor- Nazillispor maçıyla ilgili sürdürülen şike soruşturması kapsamında başkent kulübünün başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, üçüncüsü konuk takım kulüp başkanı Şahin Kaya çıktı. Üçü hakkında gözaltı kararı verildi. Eyüpspor başkanı Murat Özkaya ise bir önceki dalgada tutuklanmıştı" hatırlatmasını yaptı.

TFF'den bahis operasyonu sonrası ilk açıklamaTFF'den bahis operasyonu sonrası ilk açıklama

"FRAGMAN BİTTİ FİLM YENİ BAŞLIYOR"

Ersen, şöyle devam etti:

"Dünkü gözaltılarda 27 futbolcu, hakem yorumcusu, FIFA kokartlı bir hakem, kulüp başkanları ve yöneticilerin olması operasyonun ahtapotun kollarından gövdesine uzandığını gösteriyor.

Yeter mi? Daha yolun yarısına gelindi. Başsavcı ve TFF başkanının işaret ettiği menajerler, temsilciler ve gözlemciler soruşturmanın bir sonraki etabında gündeme gelecek.

Bu kez TFF yaptırımları yok. 6222 sayılı şiddet yasasına göre bir yıldan üç yıla, bahis yoluyla maç sonucusu etkilemek ise bu cezaların yarısı kadar artırımla 4.5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Yani artık pabuç pahalı. Hakemle başlayan fragman bitti, film yeni başlıyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

