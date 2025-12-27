Beşiktaş'a müjde: Serdal Adalı açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalı, siyah beyazlı kulübü borç yükünden kurtaracak projeyi de anlattı.

Adalı, şunları söyledi:

"Güçlü bir idari ve kurumsal yapılanma, ancak verimli, nitelikli ve sürdürülebilir iş birlikleriyle desteklendiğinde güçlenir. Sponsorluk ağımızda ne yazık ki rakiplerimizin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Rekabet avantajımızı yeniden kazanmak ve bu alandaki mali kazanımlarımızı artırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk stratejilerimizde, son yıllardaki performansımızı yukarı taşıyacak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Mevcut ortaklıklarımızı tazelemekle kalmıyor, farklı branşlarımızda fark yaratacak yeni ve prestijli iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ayrıca; planladığımız idari dönüşüm ve yatırımlar ile beklenen gelir artışının en büyük güvencesi ise inşa etmekte olduğumuz yeni mali sistemdir. Sürdürülebilir bir başarı için mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkarıp, sarsılmaz kurumsal kurallara bağlıyoruz. Bütçe disiplini ilkesini soyut bir kavram olmaktan çıkararak, kulübümüzün tüzüğüne açık, bağlayıcı ve kalıcı bir düzenleme olarak kazandırıyoruz. Yeni dönemde, görevdeki her yönetim kendi dönemindeki bütçe aşımından şahsen sorumlu olacaktır. Her yönetim, planlanan ve yaratılan gelirden daha fazla harcama yaparsa, aradaki farkı kendi kaynakları ile karşılasın istiyoruz. Kulübün imkânları, kulübün menfaatleri doğrultusunda, ancak tanımlanan sınırlar dahilinde kullanılacaktır. Bizler de kendi dönemimizde oluşabilecek her türlü finansal farkı şahsi kaynaklarımızla kapatmayı taahhüt ediyoruz. Biz Beşiktaş’a hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş’ı gelecek kuşaklara, devraldığımız tablodan çok daha iyi koşullarda bırakacağız. Bu koltuktan kulübümüze tek bir kuruş açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyoruz. 2026’nın ilk çeyreğinde bu tüzük tadilini yapmak istiyoruz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ PLANI

Bir diğer tüzük değişikliği planımız ise; seçimlerin iki yılda bir yapılmasına ilişkin. Önerdiğimiz tüzük değişikliğiyle, Olağan Seçimli Genel Kurullarımızı, Süleyman Seba dönemindeki gibi iki yıla indirmeyi hedefliyoruz. Bu düzenleme, bizim dönemimizden itibaren geçerli olacak. Yani mevcut yönetimin görev süresi de yeni düzenlemeyle bir yıl kısalmış olacak. Gelen yönetimler bu iki yıl içinde yapacaklarını yapsın; yapamıyorlarsa da kararı yine genel kurulda camiamız versin. Büyük Camiamıza yakışan budur. Bakınız; Bu noktada, bizim Beşiktaş’a karşı olan samimi duruşumuzu da net bir şekilde görebilirsiniz. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalara, kendi dönemimizi de dahil ediyoruz. Kendi görev süremizden de feragat ediyoruz. Bize emanet ettiğiniz sürenin sonunda başarılı olacağımıza, Beşiktaş’ı layık olduğu yere getireceğimize de yürekten inanıyoruz.

Kasım ayının başında gerçekleşen Mali ve Genel Kurulumuzda yaşananlar açıkçası camiamız adına talihsiz bir süreçti.

Beşiktaş'ın borcu 3 ayda 5 milyar lira arttı

Sırf kaos ortamını beslemek adına, genel kurulumuzu provoke ederek 'ibra etmeme' senaryoları kurgulayan ve bu camiaya o yakışıksız görüntüleri yaşatan arkadaşlara sormak istiyorum: Biz, devraldığımız o 20 günde ne yaptık da bu tepkiyle karşılaştık? Daha bir ay bile dolmamışken; hangi transferi yaptık, hangi ihaleye imza attık, hangi mülkümüz ile ilgili bir karar aldık? Bizim yaptığımız tek bir şey var; o da görevden kaçanların bıraktıkları enkazı kaldırmak ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmak oldu. Kendi yarattıkları harabeyi görmezden gelip, Beşiktaş’ın menfaatlerini kişisel hırslarına feda edenlerin bu camiaya yaşattığı skandalı, Beşiktaş taraftarı ve kongre üyeleri asla unutmayacaktır. Soruyorum sizlere; planlarımızın ve projelerimizin henüz tohumları atılırken, sadece 20 gün için bu denli bir tepkiyle karşılaşmak ne kadar adildir? Bu aceleci tavrın, bu zamansız saldırıların altında art niyet yok mudur? Şunu herkes iyi bilsin ki; Beşiktaş sahipsiz değildir ve bu kirli oyunlara asla teslim edilmeyecektir.

KENETLENME ÇAĞRISI

Ayrıca; Beşiktaş gibi on binlerce kongre üyesi olan büyük bir camiada, yönetimin ibra edilip edilmemesinin birkaç yüz oyla belirlenmesi tabii ki ideal bir tablo değildir. Bunda hepimiz hemfikiriz. Fakat; ibra sürecinde; salonda sayım yapıldı, ibra gerçekleşti. Bütün bunlara rağmen, maalesef bir de bir mahkeme süreci yaşıyoruz. Bu tür tartışmalar Beşiktaş’a yakışmıyor. Artık böyle gündemler yerine Beşiktaş’ın başarısı için kenetlenme zamanıdır. Bununla ilişkili olarak, başka bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim; Beşiktaş’taki istikrar ortamını hedef alan, camiamızda suni bir kaos yaratmaya çalışan odaklara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen sistemli kampanyaların, Beşiktaş’ın menfaatlerini hedef aldığı açıktır. Yürüttüğümüz teknik analizler ve titiz takipler sonucunda, bu operasyonların perde arkasına dair çarpıcı veriler elde edilmiştir: Yüzlerce istifa mesajı ve görselinin aynı anda servis edilmesi, bu sürecin organik olmadığını gösteriyor. Organize ve sentetik bir 'trol' operasyonu olduğunu kanıtlıyor. Yapılan incelemelerde, bu paylaşımların dijital ayak izlerinin %68 oranında benzerlik gösterdiği tespit edildi. Yine aynı şekilde; bu hesapların benzer merkezlerden yönetildiği de ortaya çıktı. Bu hesapların bir kısmının bazı isimlerle doğrudan ilişkili olduğu; konum, akrabalık bağları gibi detaylar dijital verilerle belgelenmiştir. Hatta bu odaklardan biri, deşifre olduğu an hesabını kapatmıştır. Beşiktaş’ın bütünlüğüne zarar veren bu şahısların Beşiktaşlılığı büyük bir soru işaretidir. Camiamızı yıpratmaya yönelik bu tür kirli oyunlara ve dijital operasyonlara asla geçit vermeyeceğiz. Bizim odak noktamız, bu suni gündemler değil; Beşiktaş’ın başarısı ve huzurudur.



DİKİLİTAŞ PROJESİ EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATI

Dikilitaş adı gibi Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığının teminatıdır. Beşiktaş'ı borç yükünden kurtaracak en somut adımdır. Bu projeye çok önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerimiz dışında gelirlerimizi arttırmak ve büyümeye devam etmek zorundayız. 2026'nın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak istiyoruz. İyi şekilde ilerliyoruz, Bakanlarla ile bir araya geldik ve imzalar atıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun.

Emlak Konut ile protokol yapıldı, böylece projemiz devlet güvencesi altına alındı.

Masada iki proje modeli var. En uygununu seçerek uygulamaya geçeceğiz. Dikilitaş ile ilgili her şeyin en doğru şekilde paylaşılacağı web portalı hayata geçireceğiz. Bu projede en önemli şey şeffaflık ve camiada kimsenin aklında soru işareti kalmasın istiyoruz.

Kolay süreç değil, gerçekten zorluklar var. Biz zoru kolaya çevirmek için buradayız. Aklımızı, gücümüzü ve vizyonumuzu ortaya koyarak böyle birçok projeyi hayata geçireceğiz.

MERT GÜNOK VE NECİP UYSAL

Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok'a yeni dönemde kadro planlamımızda kendilerine bildirilmiştir. Her iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kararın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bildiğiniz üzere; TFF limitleri dahilinde Arroyo ve Ricardo gibi genç oyuncu transferleri gerçekleştirmiştik. Bu transferleri tekil değil, bir portföy başarısı olarak yönettik. Bu iki oyuncudan birinin 8 milyon Euro’luk satışı ve diğerinin kiralanmasıyla ekonomik girdi sağladık. Bu oyuncular bizim takımda uyuşmazlık yaşamış olabilirler, fakat sonuçta ekonomik değere dönüştürdüğümüz transferlerdir. Ki; bu sayede toplamda yaklaşık 9 milyon Euro nakit girişi sağladık.

TRANSFERDE HEDEF

Ligde devre arasına girmemiz vesilesiyle; transfer planlamalarımıza kısaca değinmek istiyorum: Beşiktaş’ın transfer stratejisi; Finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11'de oynayabilecek ve takıma anında güç katacak 'nokta atışı' isimleri kadroya dahil etmektir. Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de, sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Örneğin; pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük ve ivmemiz yukarı yönlü. Bu konuda hocamız Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesinin sadece an meselesi olduğunu görüyoruz. Özetle; skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda beklediğimiz seri galibiyetlerin en büyük habercisidir.

Buradan hareketle; Takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz."