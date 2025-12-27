1 asırdan 10 yıl büyük kulüp ligden düşürülebilir: Tarihi belli oldu

Türkiye'nin en eski kulüplerinden Altay. Kuruluşu 1 asırdan 10 yıl önce; 1914'te.

Ancak İzmir temsilcisi en kötü dönemini geçiriyor.

3. Lig 4. Grup'ta yer alan Altay, 8 Ocak'a kadar eski 4 yabancı oyuncusuyla anlaşamazsa FIFA'dan toplam 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alacak.

Siyah-beyazlılarda dün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan adayı Arif Benan Savaş'ın son anda tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmesi üzerine Sinan Kanlı başkanlıkta kaldı. Siyah-beyazlı kulübün büyük tehlike yaşadığı açıklandı.

1 OCAK'A KADAR SÜRE

İzmir temsilcisinin kulüpten alacakları olan eski futbolcuları Leandro Kappel, Serge Aka, Adam Stachowiak ve William De Amorim ile başı dertte. Altay, 1 Ocak'a kadar Kappel ve Serge Aka ile anlaşamazsa 6'şar puandan 12 puan silme cezası alacak. Siyah-beyazlılar 8 Ocak'a kadar Adam Stachowiak ile uzlaşma sağlayamazsa takımın 6 puanı daha silinecek. Yine 8 Ocak'a kadar Amorim anlaşmaya yanaşmazsa küme düşürülme cezası gelecek. Eski başkan Özgür Ekmekçioğlu dönemde forma giyen bu isimlerden Kappel'in 238 bin euro, Aka'nın 920 bin euro, Stachowiak'ın 496 bin euro, Amorim'in ise 466 bin euro alacağı bulunuyor. Bu rakamlara faiz borçlarının da ekleneceği bildirildi. Profesyonel liglere veda etme tehlikesi yaşayan Altay'da yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Altay'da Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin dört FIFA dosyasından gelecek 24 puan silme cezasının önüne geçtiği kaydedildi. Siyah-beyazlılar, eski yabancı oyunculardan İbrahim Alhassan Adamu'nun kulübü Kano Pillars'a 50 bin euro ödeyerek ilk dosyayı kapattı. Edin Cocalic'in 330 bin euro olan alacağı pazarlıkla 145 bin euroya düşürülüp 50 bin euroluk ilk taksit ödendi. Armand Gnanduillet'in 517 bin euro olan alacağı 375 bin euroya düşürülürken, 25 bin euro ödeme yapıldı. Mossoro'nun 597 bin euro alacağı taksitlendirilirken, bu futbolcuya henüz ödeme yapılmadı.