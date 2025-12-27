Real Madrid'ten flaş Arda Güler açıklaması: Resmi siteden duyurdular

Yayınlanma:
Real Madrid, resmi internet sitesinden Arda Güler'le ilgili bir açıklama yaptı.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili zaman zaman ayrılık haberleri çıkıyor.
İspanyol ve İngiliz basınında Arda Güler'in adı çeşitli İngiliz kulüpleriyle anılıyor.
Real Madrid'te Carlo Ancelotti'nin yerine teknik direktörlüğü Xabi Alonso'nun gelmesiyle ilk 11'de sık sık şans bulan Arda Güler'le ilgili yeni bir açıklama geldi.

Arda Güler İspanya'da olay olduArda Güler İspanya'da olay oldu

İspanyol kulübü resmi internet sitesinden ayrılık haberlerinin doğru olmadığı imasında bulunduğu açıklamayı duyurdu.

"TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU"

Açıklama şöyle:
"Arda Güler bu sezon takımımızın vazgeçilmez bir parçası oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Xabi Alonso'nun yönetiminde, orta saha oyuncusu Real Madrid'in bugüne kadar oynadığı üç turnuvadaki tüm maçlarda forma giydi.
Toplamda 25 maçta yer alan Madridli oyuncu, bu maçların 18'inde La Liga'da, 6'sında Şampiyonlar Ligi'nde ve 1'inde Kral Kupası'nda sahaya çıktı. Lig maçlarının 15'inde, Avrupa maçlarının 5'inde ve Kral Kupası'ndaki tek karşılaşmada ilk 11'de yer aldı.
Güler'in bu sezon Real Madrid formasıyla elde ettiği istatistiklere baktığımızda, 3 gol attığını ve 7 asist yaptığını görüyoruz (bu kategoride takımda birinci sırada)."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

