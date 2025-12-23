Arda Güler İspanya'da olay oldu

Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesinin ardından takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Arda Güler, Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez ile kıyaslandı.

Bu kıyas performans değil, maaşlar üzerinden yapıldı.

İspanya'da gündem Arda Güler

YILLIK BRÜT MAAŞI 5.2 MİLYON EURO

İspanyol basınından El Plural'in haberine göre; Arda Güler'in yıllık brüt maaşı 5.2 milyon euro.

Haberin devamında milli futbolcu ile ilgili olarak, "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar." denildi.

LOPEZ 4 MİLYON EURO KAZANIYOR

Barcelona'nın altyapısından yetişen İspanyol futbolcu Fermin Lopez'in maaşının ise brüt 4 milyon euro olduğu belirtildi.

Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Fermin Lopez

Arda Güler ile Fermin Lopez arasındaki maaş farkının Barcelona'nın maaş politikasından kaynaklandığı yazıldı.

Haberde kullanılan ifadeler şu şekilde:

"İki kulüp arasındaki fark sadece ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç transferlerini genellikle baştan itibaren rekabetçi maaşlarla güvence altına alır ve sözleşmeyi pazarlama, uluslararası tanıtım ve potansiyel bir gelecekteki satış da dahil olmak üzere kapsamlı bir yatırım olarak görür. Son yıllardaki mali durumu nedeniyle kısıtlanan Barcelona ise, özellikle La Masia'da veya rezerv takımda yetişen oyuncular için daha mütevazı bir maaş skalasını tercih etmiştir."

İKİ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 18 maça çıkan Fermin Lopez, 7 gol atarken 4 asist yaptı.

İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri ise 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

Arda Güler ise Real Madrid'de 31 maçta 4 gol attı ve 9 asist yaptı.

20 yaşındaki milli oyuncunun güncel piyasa değeri 90 milyon euro.