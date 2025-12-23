Icardi kararını verdi: Galatasaray yönetimine iletti

Icardi kararını verdi: Galatasaray yönetimine iletti
Galatasaray'da Icardi bilmecesi son buluyor. İşte detaylar...

Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı uzun süredir gündemden düşmezken, oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YÖNETİME RESMEN BİLDİRDİ

Sabah'ın haberine göre; Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini yönetime resmen bildirdi.
Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı idareciler, yıldız oyuncuyla bir araya gelme kararı aldı.

SÖZLEŞMEYE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da yönetimin yeni yılın ardından Arjantinli golcü ile masaya oturacağı ve Icardi'nin 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Haberin devamında Icardi'nin 6-7 milyon euro bandında bir ücrete olumlu baktığı yazıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YOLDA

Galatasaray'ın ocak ayında Icardi ile sözleşme uzatıp resmi duyuruyu yapması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray ile toplam 23 maçta forma giyen Icardi, 8 maça ilk 11'de başladı ve 9 gol attı.

