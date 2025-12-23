Mustafa Çulcu: Sarı kart değil penaltı

Yayınlanma:
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, bir pozisyon için "Sarı kart değil" derken, diğer pozisyon için de "Penaltı" yorumunu yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, tartışmalı pozisyonlarla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Süper Lig'de ilk yarı maçları tamamlandı.
İlk yarıyı Galatasaray 42 puanla lider tamamlarken, Fenerbahçe 39 puanla ikinci sırada yer aldı.
Trabzonspor ise dün akşam oynadığı maçta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3 kaybetti ve 35 puanla 3. sırada kaldı.

HALİL UMUT MELER'İ ELEŞTİRDİ

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi.
Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadelere yer verdi:

7 gollü maçta Gençlerbirliği Trabzonspor'u devirdi7 gollü maçta Gençlerbirliği Trabzonspor'u devirdi

"Halil Umut Meler yaşadığı sıkıntılı süreçten bir türlü çıkamadığı gibi sürekli geriye gitti, 2026 Dünya Kupası'na da çağrılmayınca bitti. İlk yarının sonuna doğru aldatmadan dolayı Sikan'a gösterdiği sarı kart akıl tutulması! Goutas basit bir temasla Sikan'ı itiyor. Penaltı verip vermemek hakem yorumu ama asla aldatma ve sarı kart değil. 66'da Thalisson'un ceza alanında Zubkov'a müdahalesinde verdiği penaltı doğru. Gösterdiği kartlar, verdiği kararlar bir türlü oturmuyor. Kalitesi düşük, endişe ve kaygılı sıradan bir hakem performansı seyrettik."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

