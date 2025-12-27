Fenerbahçe'de ilk teklif yapıldı: Tam 25 milyon euro

Ademola Lookman transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, teklifini yaptı.

Süper Lig’de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Ön tarafa takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, ilk hedef Ademola Lookman oldu.

Oyuncu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE 25 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Sabah’ta yer alan habere göre, Ademola Lookman’ın kulübü Atalanta ile de temasa giden Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

thumbs-b-c-cf6eb1ab9113c22920c38dc3bb1d7451.jpg

ATALATANTA’NIN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

İtalyan kulübünün beklentisinin ise 40 milyon euro olduğu belirtildi. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: İddialar reddedildiFenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: İddialar reddedildi

16 MAÇTA 3 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Atalanta ile 16 maça çıkan Ademola Lookman, 3 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

