"Hoş geldin Polonya'nın gücü" diye karşıladılar 6 ayda yolladılar: Bir de İngilizce teşekkür ettiler

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, 25 yaşındaki Polonyalı orta oyuncu Weronika Centka-Tietianiec'i temmuz ayında transfer etmişti.

Polonya Milli Takımı'nın da yıldızlarından olan 1.93 boyundaki oyuncu için şu açıklama yapılmıştı:

"Weronika Centka-Tietianiec artık bizimle!"

Polonya Milli Takımı’nın yıldız ismi Weronika’nın yeni sezonda formamızı giyecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz.

Birlikte harika bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.

Aramıza hoş geldin Polonya’nın Gücü!"

"THANK YOU WERONİKA"

Ancan Kuzeyboru iddialı bir şekilde transfer ettiği Polonyalı yıldızı 6 ayda gönderdi.

Sosyal medyadan Türkçe'nin yanı sıra bir de İngilizce duyuru yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Weronika

Orta oyuncumuz Weronika Centka-Tietianiec ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Weronika’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

"Thank you, Weronika

We have parted ways with our middle blocker, Weronika Centka-Tietianiec.

We would like to thank Weronika for her efforts and wish her success in the next stage of her career."