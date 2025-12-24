Myriam Sylla'dan sonra Anna Danesi ve Paola Egonu da açıklandı

Galatasaray, dünyanın en iyi kadın voleybolcuları arasında gösterilen İtalyan yıldız Myriam Sylla'yı sezon başında kadrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılı takım bu transferle gücüne güç katmış, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısında 13 maçta 9 galibiyet almıştı.

Myriam Sylla Galatasaray'a ilki yaşattı: Böylesi görülmemişti

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlayan oyuncu, sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında forma giymişti.

GALATASARAY'DAN İLK OYUNCU OLDU

30 yaşında ve 1.84 boyundaki smaçör, VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine 2025 için ilk seçilen isim oldu.

Böylece Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'ndan ilk kez bir oyuncu bu listeye girmiş oldu.

İTALYA MİLLİ TAKIMI KAPTANI ANNA DANESİ LİSTEDE

Listenin iki ismi daha açıklandı. 9. sırada yine İtalyan voleybolcu Anna Danesi yer aldı. İtalya Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Anna Danesi, 1.95 boyunda ve 29 yaşında.

Orta oyuncu olarak görev yapan Anna Danesi, Vero Volley Milano'da forma giyiyor.

PAOLA EGONU VAKIFBANK'TA OYNAMIŞTI

Listenin 8. sırasına ise daha önce ülkemizde VakıfBank'ta da oynayan Paola Egonu girdi.

27 yaşındaki ve 1.95 boyundaki Egonu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Egonu, Anna Danesi gibi Vero Voley Milano'nun oyuncusu.

Listeye giren bu 3 oyuncu da İtalya Milli Takımı'nda forma giyiyor.