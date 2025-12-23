Myriam Sylla Galatasaray'a ilki yaşattı: Böylesi görülmemişti

Myriam Sylla Galatasaray'a ilki yaşattı: Böylesi görülmemişti
Yayınlanma:
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği İtalyan voleybol yıldızı Myriam Sylla, sarı kırmızılı takıma bir ilki yaşattı. Böylesi görülmemişti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, sezon öncesi dünyanın ilgisini çeken bir transfere imza atmış, İtalyan Milli Takımı'nın ünlü yıldızı Myriam Sylla'yı kadrosuna katmıştı.
Sarı kırmızılı kulüp, bu flaş transferi şu açıklamayla duyurmuştu:

Sultanlar Ligi'nin kraliçesi oldu Arina: Ne Ebrar ne Zehra ne Melissa!Sultanlar Ligi'nin kraliçesi oldu Arina: Ne Ebrar ne Zehra ne Melissa!

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Myriam Sylla’yı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 1995 doğumlu İtalyan smaçör Sylla ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

whatsapp-image-2025-12-23-at-14-21-21.jpeg

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlayan oyuncu, sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

whatsapp-image-2025-12-23-at-14-22-01.jpeg

Sylla oynadığı takımlarda dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Bireysel ödüllerinin arasında birçok kez en iyi smaçör ünvanını alan oyuncu son olarak Voleybol Milletler Ligi 2025’te de aynı ünvanı aldı.
Myriam Sylla’ya sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz."
30 yaşında ve 1.84 boyundaki smaçör, özellikle İtalyan Milli Takımı'yla büyük başarılara imza atmıştı.

DÜNYANIN İLK 10'UNA GİRDİ

Myriam Sylla, başarılı performansını Galatasaray Daikin'de de sürdürdü.
VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine 2025 için ilk seçilen isim Myriam Sylla oldu.

whatsapp-image-2025-12-23-at-14-38-38.jpeg

Yıl sonuna kadar açıklanmaya devam edilecek olan listeye 10. sıradan giren Myriam Sylla, böylece Galatasaray'a bir ilki yaşattı. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'ndan ilk kez bir oyuncu bu listeye girmiş oldu.

whatsapp-image-2025-12-23-at-14-39-46.jpeg

Myriam Sylla, 2025 Milletler Ligi'nde en iyi smaçör seçilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
Spor
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den tarihi çıkış
Amedspor Başkanı Nahit Eren'den tarihi çıkış
TRT'den Fenerbahçelileri kızdıran Galatasaraylıları sevindiren karar
TRT'den Fenerbahçelileri kızdıran Galatasaraylıları sevindiren karar
Sadettin Saran'ın test sonuçlarının çıkacağı tarihi açıkladı
Sadettin Saran'ın test sonuçlarının çıkacağı tarihi açıkladı