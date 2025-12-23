Myriam Sylla Galatasaray'a ilki yaşattı: Böylesi görülmemişti

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, sezon öncesi dünyanın ilgisini çeken bir transfere imza atmış, İtalyan Milli Takımı'nın ünlü yıldızı Myriam Sylla'yı kadrosuna katmıştı.

Sarı kırmızılı kulüp, bu flaş transferi şu açıklamayla duyurmuştu:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Myriam Sylla’yı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 1995 doğumlu İtalyan smaçör Sylla ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlayan oyuncu, sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

Sylla oynadığı takımlarda dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Bireysel ödüllerinin arasında birçok kez en iyi smaçör ünvanını alan oyuncu son olarak Voleybol Milletler Ligi 2025’te de aynı ünvanı aldı.

Myriam Sylla’ya sarı kırmızılı formamız altında başarılar dileriz."

30 yaşında ve 1.84 boyundaki smaçör, özellikle İtalyan Milli Takımı'yla büyük başarılara imza atmıştı.

DÜNYANIN İLK 10'UNA GİRDİ

Myriam Sylla, başarılı performansını Galatasaray Daikin'de de sürdürdü.

VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine 2025 için ilk seçilen isim Myriam Sylla oldu.

Yıl sonuna kadar açıklanmaya devam edilecek olan listeye 10. sıradan giren Myriam Sylla, böylece Galatasaray'a bir ilki yaşattı. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'ndan ilk kez bir oyuncu bu listeye girmiş oldu.

Myriam Sylla, 2025 Milletler Ligi'nde en iyi smaçör seçilmişti.