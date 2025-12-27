Amedspor'a veda etti İzmir takımına imza attı

Amedspor'a veda etti İzmir takımına imza attı
Yayınlanma:
Amedspor'dan ayrılan sol bek Alberk Koç, İzmir takımına transfer oldu.

TFF 1. Lig takımı Amedspor'dan ayrılan Alberk Koç, TFF 2. Lig'de mücadele eden İzmir takımı Aliağa FK'ya transfer oldu.
28 yaşındaki sol bek, 2024'te Manisa FK'dan Amedspor'a geçmişti.

Süper Lig'den ayrılıyor Amedspor'a gidiyor

Alberk Koç, Amedspor'da 27 maçta oynayıp, 1 gol attı.

2.5 YILLIK İMZA ATTI

Aliağa FK, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan açıklamada Alberk Koç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alberk Koç, Amedspor'dan önce kariyerinde Menemenspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Manisa Futbol Kulübü'nde oynamıştı.
Bu arada Aliağa FK, İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir ile de yollarını ayırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

