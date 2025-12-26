Süper Lig'den ayrılıyor Amedspor'a gidiyor

Süper Lig'den ayrılıyor Amedspor'a gidiyor
Yayınlanma:
Süper Lig takımlarından Kocaelispor'dan ayrılacak olan Tarkan Serbest'in Amedspor'la anlaştığı belirtildi.

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'in ayrılmasının kesinleştiği, Amedspor'la anlaştığı bildirildi.
Özgür Kocaeli'deki habere göre; tecrübeli futbolcunun, TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Amedspor’un teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Burhan Eşer'den Amedspor itirafıBurhan Eşer'den Amedspor itirafı

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.

5 MİLYON LİRAYI BIRAKACAK

Haberde; Tarkan Serbest’in ayrılık sürecinde Kocaelispor’dan alacağı 5 milyon TL’lik alacağından feragat edeceği, buna ek olarak yeşil-siyahlı kulübe yaklaşık 5 milyon TL bonservis bedeli kazandıracağı iddia edildi.
Transferle ilgili son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi adımların atılması beklenirken, oyuncunun durumuna ilişkin net gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacağı da haberde yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Spor
TFF sıcak su verilmedi diyerek ceza kesti
TFF sıcak su verilmedi diyerek ceza kesti
Ümit Özat: Fenerbahçe Kerem'i üstü kapalı tehdit etti
Ümit Özat: Fenerbahçe Kerem'i üstü kapalı tehdit etti
Serdal Adalı büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Serdal Adalı büyük ölçüde anlaşmaya vardı