Süper Lig'den ayrılıyor Amedspor'a gidiyor

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'in ayrılmasının kesinleştiği, Amedspor'la anlaştığı bildirildi.

Özgür Kocaeli'deki habere göre; tecrübeli futbolcunun, TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Amedspor’un teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Burhan Eşer'den Amedspor itirafı

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.

5 MİLYON LİRAYI BIRAKACAK

Haberde; Tarkan Serbest’in ayrılık sürecinde Kocaelispor’dan alacağı 5 milyon TL’lik alacağından feragat edeceği, buna ek olarak yeşil-siyahlı kulübe yaklaşık 5 milyon TL bonservis bedeli kazandıracağı iddia edildi.

Transferle ilgili son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi adımların atılması beklenirken, oyuncunun durumuna ilişkin net gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacağı da haberde yer aldı.