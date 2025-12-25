Burhan Eşer'den Amedspor itirafı

Burhan Eşer'den Amedspor itirafı
Yayınlanma:
Yeniden Süper Lig hedefiyle sezona başlayan ve 32 puanla 4. sırada yer alan Bodrum FK'da Burhan Eşer olaylı Amedspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Bodrum FK, Sarıyer deplasmanında galibiyet peşinde.
TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sarıyerspor’u yenerek hem 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmek hem de şampiyonluk yarışında devreyi avantajlı kapatmak istiyor.
Ege temsilcisi Süper Lig iddiasını sürdürmek için ilk yarının son maçında hata yapmak istemiyor.

burhaneser.jpg

TFF 1. Lig'in 18. haftasında olaylı Amedspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer önemli açıklamalarda bulundu.
Hafta içi oynanan maç öncesi Bodrum sokaklarında iki takım taraftarları arasında büyük olaylar çıkmıştı.

Bodrum sokakları savaş alanına döndü: Amedspor maçı öncesi ortalık karıştıAmedspor maçı öncesi Bodrum sokakları savaş alanına döndü

BURHAN EŞER'DEN İTİRAF

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer'den, Amedspor maçından günler sonra bir itiraf geldi. Amedspor maçından 1 puanla ayrılan Ege temsilcisinde Eşer ikinci yarı itirafında bulundu:

  • Geçen hafta Amedspor’la sahamızda 0-0 berabere kaldık, zor bir rakibe karşı oynadık. Kazanmak için bütün mücadelemizi verdik.
  • İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık, ikinci yarıda zaman zaman düşüşler oldu. İçeride yenilmemek önemliydi, oyuncularım çok iyi mücadele etti.
  • Önümüzde Sarıyer maçı var. İyi bir takım, iç sahada coşkulu oynuyor. Servet Çetin hocanın gelişinden sonra iyi bir ivme yakaladılar.
  • Uzun süredir deplasmanda kazanamıyoruz, inşallah bu hafta bunu kapatacağız.

"GÜCÜMÜZ ÇOK AZDI"

Eşer, devre arasında transfer arayışlarının olacağını açıkladı ve şöyle konuştu:

  • İstemediğimiz sakatlıklar ve eksiklikler oldu.
  • Amedspor maçında ofansif anlamda hamle gücümüz çok azdı.
  • Yönetimimizle konuşacağız, devre arasında transfer arayışlarımız olacak.

Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Spor
Talisca'dan ayrılık açıklaması: Tek derdini anlattı
Talisca'dan ayrılık açıklaması: Tek derdini anlattı
Adana'da Fenerbahçe Samsunspor alarmı
Adana'da Fenerbahçe Samsunspor alarmı
İçerde de Galatasaray dışarda da Galatasaray
İçerde de Galatasaray dışarda da Galatasaray