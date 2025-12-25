Burhan Eşer'den Amedspor itirafı

Bodrum FK, Sarıyer deplasmanında galibiyet peşinde.

TFF 1. Lig’de ilk yarının son haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sarıyerspor’u yenerek hem 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmek hem de şampiyonluk yarışında devreyi avantajlı kapatmak istiyor.

Ege temsilcisi Süper Lig iddiasını sürdürmek için ilk yarının son maçında hata yapmak istemiyor.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında olaylı Amedspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer önemli açıklamalarda bulundu.

Hafta içi oynanan maç öncesi Bodrum sokaklarında iki takım taraftarları arasında büyük olaylar çıkmıştı.

Amedspor maçı öncesi Bodrum sokakları savaş alanına döndü

BURHAN EŞER'DEN İTİRAF

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer'den, Amedspor maçından günler sonra bir itiraf geldi. Amedspor maçından 1 puanla ayrılan Ege temsilcisinde Eşer ikinci yarı itirafında bulundu:

Geçen hafta Amedspor’la sahamızda 0-0 berabere kaldık, zor bir rakibe karşı oynadık. Kazanmak için bütün mücadelemizi verdik.

İlk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık, ikinci yarıda zaman zaman düşüşler oldu. İçeride yenilmemek önemliydi, oyuncularım çok iyi mücadele etti.

Önümüzde Sarıyer maçı var. İyi bir takım, iç sahada coşkulu oynuyor. Servet Çetin hocanın gelişinden sonra iyi bir ivme yakaladılar.

Uzun süredir deplasmanda kazanamıyoruz, inşallah bu hafta bunu kapatacağız.

"GÜCÜMÜZ ÇOK AZDI"

Eşer, devre arasında transfer arayışlarının olacağını açıkladı ve şöyle konuştu: