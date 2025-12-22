Bodrum sokakları savaş alanına döndü: Amedspor maçı öncesi ortalık karıştı

Futbolda şiddet saha dışına taştı! Bodrum FK - Amedspor maçı öncesi iki takım taraftarları kent merkezinde geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis TOMA'larla müdahale etti. İşte detaylar...

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Bodrum FK ile Amedspor'un karşı karşıya geldiği maç öncesinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesi ortalık adeta savaş alanına döndü.

TARAFTAR GRUPLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bodrum Kent TV'de yer alan habere göre, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maç öncesi iki takımın taraftarları, Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde karşı karşıya geldi.

TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU

İki takım tarafları arasında sözlü olarak başlayan atışma kısa sürede arbedeye dönüşürken taş ve cam şişeler havada uçuştu.

ARAYA EMNİYET GÜÇLERİ GİRDİ

Çıkan olaylar sonucunda birçok taraftar yaralandı. İlçede paniğe sebep olan olaylara emniyet güçlerini de harekete geçirdi. Çevik kuvvet saldırgan gruba TOMA'larla müdahale etti. Emniyet güçlerinin stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

amed.jpeg
Amedspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi

“BODRUM’DAYIZ DİMDİK AYAKTAYIZ”

Arbedenin ardından uzaklaştırılan Amedsporlu taraftarlar, "Her zaman, her yerde en büyük Amed" ve “Bodrum’dayız dimdik ayaktayız” sloganları attı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Karşılaşma öncesinde 35 puanı bulunan Amedspor, 2. sırada yer alıyor. 31 puandaki Bodrum FK ise 4. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

