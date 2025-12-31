TFF Cihan Aydın ve Ozan Ergün'e müjdeyi verdi: Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük'ü yıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2026’ya girilmesine az bir zaman kala yeni yılda FIFA kokartı takacak hakemleri duyurdu.

BU SENE KOKART KAZANDILAR

TFF’nin açıklamasına göre 2026’da dikkat çeken değişimler yaşandı. Geçen seneden farklı olarak Gamze Durmuş Pakkan, Cihan Aydın ve Ozan Ergün kokart takmaya hak kazandı.

FIFA KOKARTLARINI KAYBETTİLER

Arda Kardeşler, Zorbay Küçük ve Cansu Tiryaki ise geçtiğimiz sene aldıkları FIFA kokartlarını kaybettiler.

2026 listesi şu şekilde:

FIFA HAKEMLERİ

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın.

FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa.

Samsunspor Fenerbahçe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

FIFA VAR HAKEMLERİ

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay.

FIFA FUTSAL HAKEMLERİ

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam.

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.