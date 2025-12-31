Samsunspor Fenerbahçe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Yayınlanma:
Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor, Süper Kupa'nın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

Samsunspor, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulundu.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Kırmızı-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, sezon öncesi hazırlık süreci ve maç takviminin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanması talebi federasyona iletildi. Başvurunun kulüp tarafından resmi yazıyla yapıldığı öğrenildi.

Samsunspor’un, lig ve diğer organizasyonlardaki müsabakaların daha sağlıklı planlanabilmesi amacıyla bu yönde girişimde bulunduğu belirtildi. TFF’nin başvuruya ilişkin değerlendirmesinin ardından kararını açıklaması bekleniyor.

İLK RAKİP FENERBAHÇE

Kırmızı-beyazlılar, Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Kazanan takım ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray- Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Spor
