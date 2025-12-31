Galatasaray'da son haftaların yıldızı oldu: Süper Lig ekibine gitmek istiyor

Süper Lig’de devre arasının gelmesiyle birlikte transfer görüşmeleri hız kazandı. Galatasaray’da Eren Elmalı’nın cezası ve Ismaıl Jakobs’un sakatlığı nedeniyle formasına kavuşan Kazımcan Karataş’ın sürpriz bir ayrılık ihtimali oluştu.

BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU

90+ Digital Youtube kanalında konuşan Yakup Çınar’ın haberine göre, Başakşehir, Kazımcan Karataş’a talip oldu. Çınar, oyuncunun da Başakşehir’e gitmek istediğini ifade etti.

“BÜYÜK İHTİMALLE KİRALIK OLARAK GİDECEK”

Kiralama ihtimalinin olduğunu belirten Yakup Çınar, "Okan Buruk, Kazımcan'ı kadroda tutmak istiyor ama Eren'in cezası bitti, Jakobs var. Büyük ihtimalle kiralık olarak sezon sonuna kadar Başakşehir'e gidecek” ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ

Art arda gelen ceza ve sakatlıklardan sonra formasına kavuşan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6 maça çıktı. 462 dakika sahada kalan Kazımcan Karataş, 1 asist kaydetti.