Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Vakıfbank, gelecek sezon için kadro planlaması için de çalışmalara başladı.

VAKIFBANK 3 İSİMLE YOLA DEVAM EDECEK

Sarı-siyahlılar, hücum hattının en önemli 3 ismi olan Tijana Boskovic, Zehra Güneş ve Marina Markova’yı önümüzdeki sezon kadrosunda tutacağını doğruladı.

İtalyan basınından ivolleymagazine'nin haberine göre; Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti, oyun planının merkezine Tijana Boskovic’i aldı.

BOSKOVIC YILLIK 2.5 MİLYON EURO ALACAK

Vakıfbank ile sözleşmesini uzatan Tijana Boskovic’in yıllık 2.5 milyon euro kazandığı öne sürüldü.

ZEHRA GÜNEŞ’İN MAAŞI

Haberde ayırca sık sık Fenerbahçe Medicana’ya transfer olacağına dair iddialar çıkan Zehra Güneş’in sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi. Güneş’in yıllık 1.25 milyon euro maaş aldığı öne sürüldü.