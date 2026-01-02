Seçim kararı alan Sadettin Saran'dan özel görüşme

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu ile yaptığı toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

Sadettin Saran kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada “Yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereken dünya çapında transferler, projeler ve yapılacak işlerin tümü nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek ve sonrasında da kulübümüzü yönetim kurulumuzla birlikte olağanüstü genel kurula götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARLA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

TRT Spor’da yer alan habere göre, seçim kararının ardından Sadettin Saran bazı futbolcularla özel olarak görüştü.

Yapılan görüşmede sezon sonuna kadar görevde olduğunu hatırlatan Sadettin Saran, tek hedefin tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu vurguladı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇALIŞMALARI

Haberde ayrıca kulüp yönetimi ve teknik ekibin, takımda birlik ve beraberliği sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.