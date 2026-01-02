Seçim kararı alan Sadettin Saran'dan özel görüşme

Seçim kararı alan Sadettin Saran'dan özel görüşme
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim kararı sonrası futbolcularla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Saran, sezon sonuna kadar görevde olduğunu hatırlatarak tek hedefin kupa olduğunu vurguladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu ile yaptığı toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedavaya geliyorFenerbahçe'ye Premier Lig'den bedavaya geliyor

Sadettin Saran kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada “Yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereken dünya çapında transferler, projeler ve yapılacak işlerin tümü nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek ve sonrasında da kulübümüzü yönetim kurulumuzla birlikte olağanüstü genel kurula götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

saran4.jpg

FUTBOLCULARLA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

TRT Spor’da yer alan habere göre, seçim kararının ardından Sadettin Saran bazı futbolcularla özel olarak görüştü.

Yapılan görüşmede sezon sonuna kadar görevde olduğunu hatırlatan Sadettin Saran, tek hedefin tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu vurguladı.

2024/11/08/hbfb.jpg

BİRLİK VE BERABERLİK ÇALIŞMALARI

Haberde ayrıca kulüp yönetimi ve teknik ekibin, takımda birlik ve beraberliği sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Spor
Venus Williams'a 45 yaşında wild card verdiler
Venus Williams'a 45 yaşında wild card verdiler
Galatasaray'a transferde büyük sürpriz: 2. Lig ekibine imzayı attı
Galatasaray'a transferde büyük sürpriz: 2. Lig ekibine imzayı attı