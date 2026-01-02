Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedavaya geliyor
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı kadrosuna katmayı başaran sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE’DE HEDEF MARCO SENESI
Takvim’de yer alan habere göre, bir stoper transferi gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’da forma giyen Marco Senesi’yi transfer etmek istiyor.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Arjantinli stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde imzayı attıracağı kaydedildi.
Fenerbahçe'den ilk transfer geldi: İmzalar atıldı
OOSTERWOLDE’NİN AYRILIK İHTİMALİ DURUMU CİDDİLEŞTİRDİ
Haberde ayrıca Jayden Oosterwolde’nin sezon sonunda ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle transferin daha da önem kazandığı vurgulandı.
17 MAÇTA 3 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon İngiliz kulübüyle 17 maça çıkan Marco Senesi, bin 447 dakika sahada kaldı. Senesi 3 de asist kaydetmeyi başardı.