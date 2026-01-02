Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedavaya geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı kadrosuna katmayı başaran sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE’DE HEDEF MARCO SENESI

Takvim’de yer alan habere göre, bir stoper transferi gerçekleştirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’da forma giyen Marco Senesi’yi transfer etmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Arjantinli stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde imzayı attıracağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den ilk transfer geldi: İmzalar atıldı

OOSTERWOLDE’NİN AYRILIK İHTİMALİ DURUMU CİDDİLEŞTİRDİ

Haberde ayrıca Jayden Oosterwolde’nin sezon sonunda ayrılma ihtimalinin bulunması nedeniyle transferin daha da önem kazandığı vurgulandı.

17 MAÇTA 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon İngiliz kulübüyle 17 maça çıkan Marco Senesi, bin 447 dakika sahada kaldı. Senesi 3 de asist kaydetmeyi başardı.