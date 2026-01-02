Fenerbahçe'den ilk transfer geldi: İmzalar atıldı

Fenerbahçe'den ilk transfer geldi: İmzalar atıldı
Fenerbahçe'den ara transfer döneminin ilk imzası geldi. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı transfer etti.

Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün (2 Ocak Cuma) itibariyle resmen başlarken Fenerbahçe’den ilk imza geldi.

İMZALAR ATILDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı resmen kadrosuna kattı.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşmaya varan Anthony Musaba, 1. milyon euro maaş kazanacak. Samsunspor’a ise oyuncunun serbest kalma bedeli olan 5.7 milyon euro ödendi.

SAMSUNSPOR TEPKİ GÖSTERDİ

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’nin izin almadan oyuncularıyla görüşüp anlaşmaya varmasına tepki göstermiş ancak herhangi bir şikayette bulunmayacağını duyurmuştu.

Fenerbahçe'de planlar bozuldu: Transferi engellemek için devreye girdiFenerbahçe'de planlar bozuldu: Transferi engellemek için devreye girdi

22 MAÇTA 22 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon transfer olduğu Samsunspor’da 22 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

