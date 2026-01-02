Antalyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Antalyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini duyurdu. Tecrübeli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

SAMİ UĞURLU İMZAYI ATTI

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hoş Geldin Sami Uğurlu.
Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

uurl.jpg
Sami Uğurlu Antalyaspor'da

SAMİ UĞURLU'NUN KARİYERİ

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştırmış, 2023 yılında ise Bandırmaspor'un başına geçmişti.
2023-24 sezonunda Kasımpaşa'ya geri dönen tecrübeli teknik adam, 2024-25 sezonunda Alanyaspor'da görev yaptı.

VOLKAN DEMİREL SON ANDA İPTAL OLDU

Antalyaspor, teknik direktörlük arayışı içindeyken Volkan Demirel ile anlaşmaya yaklaştığı, ancak görüşmelerin son anda iptal olduğu belirtildi.
Bu gelişme sonrası Antalyaspor, Sami Uğurlu'ya imzayı attırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Beşiktaş'ta rota Belçika: Yapılan teklif belli oldu
Beşiktaş'ta rota Belçika: Yapılan teklif belli oldu
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı
Osimhen Bayern Münih'e önerildi: Alman devinin verdiği cevap ortaya çıktı