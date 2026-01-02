Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

SAMİ UĞURLU İMZAYI ATTI

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hoş Geldin Sami Uğurlu.

Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.

Sami Uğurlu Antalyaspor'da

SAMİ UĞURLU'NUN KARİYERİ

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa'yı çalıştırmış, 2023 yılında ise Bandırmaspor'un başına geçmişti.

2023-24 sezonunda Kasımpaşa'ya geri dönen tecrübeli teknik adam, 2024-25 sezonunda Alanyaspor'da görev yaptı.

VOLKAN DEMİREL SON ANDA İPTAL OLDU

Antalyaspor, teknik direktörlük arayışı içindeyken Volkan Demirel ile anlaşmaya yaklaştığı, ancak görüşmelerin son anda iptal olduğu belirtildi.

Bu gelişme sonrası Antalyaspor, Sami Uğurlu'ya imzayı attırdı.