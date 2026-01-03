Gamze Pakkan gerçeğini ortaya çıkardı: Cemal Ersen TFF'nin kafa karıştıran sıralamasını açıkladı

Gamze Pakkan gerçeğini ortaya çıkardı: Cemal Ersen TFF'nin kafa karıştıran sıralamasını açıkladı
Yayınlanma:
TFF'nin 2026 yılı FIFA hakem listesindeki kafa karıştıran sıralamayı açıklayan Cemal Ersen, ikinci sıradaki Gamze Durmuş Pakkan'la ilgili çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı. Ersen, testlerle ilgili dikkat çeken sonucu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu 2026 yılı FIFA hekem listesini açıkladı.
Gazeteci Cemal Ersen, ilk sırada Halil Umut Meler, ikinci sırada da kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan'ın olduğunu vurgulayarak, bunun alışılmış bir durum olmadığını belirtti.
Cemal Ersen, Milliyet'teki yazısında "TFF ve MHK başkanları bilmiyor olamaz. FIFA listeleri ilan edildiğinde kadın ve erkek hakemler ayrı duyurulur" dedikten sonra şöyle devam etti:

Eski FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de şikeden küme düşecek takımı açıkladıEski FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de şikeden küme düşecek takımı açıkladı

Şimdi aklı evvel biri “elit kategoriden” söz edip tuhaf sıralamayı savunabilir.
FIFA; kadın ve erkek hakemlerin belirlenen atletik testi geçmesi şartıyla aynı kategoride maç yönetebileceğini öngörür.

9 KOŞUNUN 8'İNİ GEÇEMEDİĞİNİ KAÇ KİŞİ BİLİYOR?

Peki, iade-i itibar yapılan Gamze Pakkan’ın son iki yıl içinde girdiği 9 koşunun 8’ini geçemediğini kaç kişi biliyor?
Yarın UEFA’nın yapacağı testte başarılı olamazsa, nerede maç yönetecek? Yönetemezse hangi kategoriye inecek?
Daha önemlisi, o listeyi hazırlayan akıl; FIFA’nın koşu kriterlerini yerine getiren kadın hakemler Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın’ı niçin sıranın sonuna yazıyor?
İşin içine bakanlar, bürokratlar ve alâkasız insanlar karışınca, TFF ve MHK başkanlarının da kafası karışıyor belli ki!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Spor
Amedspor ile Çorum FK yarışı: Süper Lig futbolcusunu istiyorlar
Amedspor ile Çorum FK yarışı: Süper Lig futbolcusunu istiyorlar
Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dedi
Galatasaray'da ayrılmayı reddetti: 'Yatarak para kazanmak istiyoruz' dedi
Fenerbahçe'de işlem tamam: 2 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe'de işlem tamam: 2 yıllık imzayı attı