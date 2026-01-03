Gamze Pakkan gerçeğini ortaya çıkardı: Cemal Ersen TFF'nin kafa karıştıran sıralamasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu 2026 yılı FIFA hekem listesini açıkladı.

Gazeteci Cemal Ersen, ilk sırada Halil Umut Meler, ikinci sırada da kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan'ın olduğunu vurgulayarak, bunun alışılmış bir durum olmadığını belirtti.

Cemal Ersen, Milliyet'teki yazısında "TFF ve MHK başkanları bilmiyor olamaz. FIFA listeleri ilan edildiğinde kadın ve erkek hakemler ayrı duyurulur" dedikten sonra şöyle devam etti:

Eski FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de şikeden küme düşecek takımı açıkladı

Şimdi aklı evvel biri “elit kategoriden” söz edip tuhaf sıralamayı savunabilir.

FIFA; kadın ve erkek hakemlerin belirlenen atletik testi geçmesi şartıyla aynı kategoride maç yönetebileceğini öngörür.

9 KOŞUNUN 8'İNİ GEÇEMEDİĞİNİ KAÇ KİŞİ BİLİYOR?

Peki, iade-i itibar yapılan Gamze Pakkan’ın son iki yıl içinde girdiği 9 koşunun 8’ini geçemediğini kaç kişi biliyor?

Yarın UEFA’nın yapacağı testte başarılı olamazsa, nerede maç yönetecek? Yönetemezse hangi kategoriye inecek?

Daha önemlisi, o listeyi hazırlayan akıl; FIFA’nın koşu kriterlerini yerine getiren kadın hakemler Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın’ı niçin sıranın sonuna yazıyor?

İşin içine bakanlar, bürokratlar ve alâkasız insanlar karışınca, TFF ve MHK başkanlarının da kafası karışıyor belli ki!