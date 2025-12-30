Eski FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de şikeden küme düşecek takımı açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un başkanı Murat Özkaya’nın ardından as başkan Fatih Kulaksız da mahkemece tutuklandı.

“EYÜPSPOR KÜME DÜŞEBİLİR”

Eyüpspor başkanı ve asbaşkanının tutuklanmasını değerlendiren eski hakem Deniz Ateş Bitnel flaş bir iddiada bulundu. Bitnel, son tutuklamaların ardından Eyüpspor’un küme düşürülebileceğini belirtti.

TFF Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kararını verdi: Cezalar belli oldu

Bitnel’in Fotospor’a yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Türkiye'de Süper Lig'de yer alan bir takım çok yakın bir zamanda bahis ve şike dolayısıyla bir alt lige düşürülebilir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu bahis ve şike soruşturması kapsamında başkanı ve as başkanı tutuklandı. Yasa dışı bahis ve şike ile ilişkilendirilerek tutuklandılar. Geçtiğimiz yıl her şey yolunda gitmesine rağmen çok iyi işler yapmasına rağmen teknik direktörü yurt dışına bir transfer gerçekleştirdi.

Bu yıl işler iyi gitmemesine rağmen Yeni transferler yapılması gerekirken takımın en verimli ve faydalı futbolcuları farklı liglerde farklı hedefler olan takımlara transfer oluyor. Hangi takım bu? Eyüpspor. Eyüpspor'da işler iyi gitmiyor ve yakın bir zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın delilleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Eyüpspor takımını bir alt lige düşürebilir.

Bu toplantı veya bu karar yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ama Türkiye ve de ilk olacak bu karardan sonra emsal olacağı kesin. Peki, başka hangi takımlar Süper Lig'den bir alt lige ya da diğer liglerden alt liglere düşürülmeli ya da düşürülecek? Varsa tahmininiz buyurun yorumlara.