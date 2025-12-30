TFF Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kararını verdi: Cezalar belli oldu

TFF, Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair cezaları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair PFDK kararlarını açıkladı.

TFF CEZALARI DUYURDU

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ev sahibi Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verildi. Beşiktaş'a ise saha olayları nedeniyle 220 bin TL para cezası ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar verildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

1- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 23.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 23.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

