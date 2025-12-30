İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın da aralarında bulunduğu onlarca ismin tutukluluğu devam ediyor.

Sports Digitale Youtube kanalında devam eden soruşturmaya dair konuşan Murat Zorlu, Aziz Yıldırım ile yaptığı konuşmanın detaylarını anlattı.

AZİZ YILDIRIM’IN MERT HAKAN YANDAŞ SÖZLERİ

Zorlu, Aziz Yıldırım’ın 3 Temmuz kumpasını hatırlattığını belirterek masumiyet karinesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı. Zorlu ayrıca Yıldırım’ın Mert Hakan için ispatlanana kadar suçlu muamelesi yapılmaması için uyarılarda bulunduğunu belirtti.

Murat Zorlu’nun sözleri şu şekilde:

Ben Aziz Başkan'la da konuştum. Ne hissettiğini sordum. Sonuçta senden benden çok daha öfkeli. Senden benden çok daha fazla bu konuların aydınlanmasını ve insanların gerekli cezayı alması gerektiğine inanıyor. Şunu söyledi "Bu dedi bir FETÖ kumpası. Şimdi FETÖ bu kumpası yaparken faydalandığı isimler var. Bunlar FETÖ'cü müdür, değil midir? Ben bilemem olabilir de olmayabilir de ama bildiğin bir şey varsa FETÖ bu kumpası yaparken bu isimleri kullandı. Bu isimler de var. Gazeteciler de var. O günlerde o günden 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra içinde neler yazmış hangi gazeteciler? Onlara da bakmak lazım. Bunların hepsine bakmak lazım” deyip şuraya da bağladı. “Bak” dedi “Senin kanalında da genç gazeteciler vesaire var. Masumiyet karinesi” Bir hafta önce gene bir yemekte biri Mert Hakan'la ilgili konuşurken "Ya bak yapmayın." dedi. “3 Temmuz'da bize yapılanı yapmayın." dedi. “Ne olduğu ortaya çıkmadan kimseye bir suçlu muamelesi yapmamak lazım. Aynısını bize yaptılar 3 Temmuz'da çok çektik” dedi.