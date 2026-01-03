Beşiktaş beğenmeyip gönderdi: Havada kaptılar

Beşiktaş beğenmeyip gönderdi: Havada kaptılar
Yayınlanma:
Beşiktaş sezon başında kadrosuna kattığı David Jurasek'i beğenmeyip gönderdi. Çek futbolcunun ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu. Slavia Prag havada kaptı.

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla Benfica'dan kadrosuna kattığı Davit Jurasek, İstanbul'dan rüzgar gibi geçti. Siyah beyazlıların beğenmediği, taraftarların da tepki gösterdiği Jurasek'le 6 ayda yollar ayrıldı. Jurasek'i Slavia Prag adeta havada kaptı.
24 yaşındaki oyuncu haziran ayında İstanbul'a özel uçakla getirilmiş, havalimanında taraftarlarca karşılanmıştı.

whatsapp-image-2026-01-03-at-09-59-38.jpeg

Ancak Jurasek, Beşiktaş'ın ligde sadece 10 kez formasını giyebildi. Bu maçların çoğunda da taraftarlarca protesto edildi.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

David Jurasek'in ayrılık sonrası ülkesine döndüğü, döner dönmez de Çek Cumhuriyeti'nin güçlü takımlarından Slavia Prag'la anlaştığı bildirildi.

Beşiktaş kafilesi Antalya'daBeşiktaş kafilesi Antalya'da

Beşiktaş'ın Benfica ile kiralık anlaşmasını feshetmesinin ardından Slavia Prag'ta sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.

DAVID JURASEK KİMDİR?

24 yaşındaki David Jurasek, Slavia Prag'da oynadığı futbolla yıldızlaştı ve 2023'te Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

2024/11/08/hbbjk.jpgAncak Benfica'da kalıcı olamadı. Almanya'nın Hoffenheim takımında kiralık oynadıktan sonra bu sezon başında yine kiralık olarak Beşiktaş'a geldi.
David Jurasek, profesyonel kariyerinde 168 maçta oynadı ve 10 gol attı. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda ise 15 maçta 1 golü bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

