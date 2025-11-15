Hindistan’da polis karakolunda patlama: 9 ölü, 32 yaralı

Hindistan’ın kontrolündeki Jammu-Keşmir bölgesinde, Srinagar kentinin Nowgam semtinde bulunan polis karakolunda gece saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamanın karakolda ele geçirilen amonyum nitrat ve diğer patlayıcı maddelerin incelenmesi sırasında yaşandığını açıkladı.

Patlamanın hemen ardından karakol binasında büyük bir yangın çıktı. Alevler çevredeki bazı yapılara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Hindistan'da orduya ait eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlamayı başardı

Hindistan uçağında bomba paniği! Apar topar iniş yaptı

Resmi ve yerel kaynaklara göre, patlamanın Forensic Science Laboratory (adli tıp ve kriminalistik) ekipleri ile polis görevlilerinin ele geçirilen malzemeleri incelediği sırada gerçekleştiği belirtildi. Patlamanın şiddeti nedeniyle karakolun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

9 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Patlamanın kesin nedeninin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.