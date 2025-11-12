Hindistan uçağında bomba paniği! Apar topar iniş yaptı
Yayınlanma:
Hindistan'ın Varanasi kentine gitmek için havalanan uçakta bomba olduğu yönündeki ihbar ortalığı ayağa kaldırdı. İhbar nedeniyle yolcular panik olurken, uçak apar topar iniş yapmak zorunda kaldı.
Hindistan'da Varanasi'ye gitmek için havalanan Air India Express havayolu şirketine ait uçakta bomba olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine ekipler alarm durumuna geçerken, uçakta bulunan yolcular paniğe sürüklendi.
IndiaToday'e göre IndiGo, Delhi, Mumbai, Chennai, Haydarabad ve Thiruvananthapuram olmak üzere beş büyük havaalanı için güvenlikle ilgili uyarılar aldı.
Uçakta bomba alarmı! Tüm uçuşlar durduruldu
UÇAK ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI
Acil iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcular apar topar tahliye edilirken, olayla ilgili bir Air India Express sözcüsü açıklama yaptı.
"Varanasi'ye uçuşlarımızdan biri güvenlik tehdidi aldı" diyen sözcü şunları söyledi:
- "Protokol gereği derhal uyarıldı ve gerekli tüm güvenlik prosedürleri derhal başlatıldı. Uçak güvenli bir şekilde indi ve tüm konuklar uçaktan tahliye edildi. Uçak, zorunlu tüm güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra operasyonlara bırakılacak."