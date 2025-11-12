Hindistan uçağında bomba paniği! Apar topar iniş yaptı

Hindistan'da Varanasi'ye gitmek için havalanan Air India Express havayolu şirketine ait uçakta bomba olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine ekipler alarm durumuna geçerken, uçakta bulunan yolcular paniğe sürüklendi.

IndiaToday'e göre IndiGo, Delhi, Mumbai, Chennai, Haydarabad ve Thiruvananthapuram olmak üzere beş büyük havaalanı için güvenlikle ilgili uyarılar aldı.

Uçakta bomba alarmı! Tüm uçuşlar durduruldu

UÇAK ACİL İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Acil iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcular apar topar tahliye edilirken, olayla ilgili bir Air India Express sözcüsü açıklama yaptı.

"Varanasi'ye uçuşlarımızdan biri güvenlik tehdidi aldı" diyen sözcü şunları söyledi: