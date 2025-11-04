Uçakta bomba alarmı! Tüm uçuşlar durduruldu

ABD'nin Virginia eyaletindeki Arlington County'de bulunan ve başkent Washington'a yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Ronald Reagan Washington Ulusal Havaliman'ında bir uçakta bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından havalimanına giriş ve çıkış yapan tüm uçuşlar, geçici olarak durduruldu.

UÇAKTA BOMBA İHBARI

Salı günü yerel saatle 11.18 sıralarında, Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'na iniş yapan bir uçakta bomba olduğu yönünde ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine alarma geçen çok sayıda ekip havalimanına giderken, tüm uçuşlar askıya alındı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Federal Havacılık Dairesi ihbar üzerine yapılan incelemelerde bir tehlikeye rastlanılmadığını belirtirken, yaklaşık 35 dakika sonra uçuş trafiğinin normale döndüğünü ifade etti.

ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, bomba ihbarında bulunal United Airlines'a ait uçaktaki yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

Uçağın Houston'dan geldiğini ifade eden Duffy, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bugün erken saatlerde United Havayolları'nın Houston'dan Washington DC'ye giden uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak güvenli bir şekilde DCA'ya indi, yolcular tahliye edildi ve kolluk kuvvetleri uçakta kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Federal Havacılık Dairesi'ne her şeyin yolunda olduğu bilgisi verildi ve operasyonlar yeniden başladı. Hızlı müdahalelerinden dolayı kolluk kuvvetlerindeki cesur erkek ve kadınlara teşekkür etmek istiyorum."